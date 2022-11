Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Will Smith reageert op z’n eigen comeback voor Apple TV+

Will Smith heeft eindelijk zijn comeback te pakken. De acteur zag veel projecten gecanceld worden nadat hij Chris Rock een klap uitdeelde tijdens de Oscar. Binnenkort zien we hem verschijnen op Apple TV+. Hij doet zijn verhaal tegenover Trevor Noah van The Daily Show.

Het is nu bijna niet meer voor te stellen, maar ooit was Will Smith een van de meest geliefde acteurs in Hollywood. Vrijwel elke studiobaas wilde hem dan ook in zijn film, waardoor hij de best betaalde acteur werd. Hoe anders is dat nu? Bijna niemand durft zich meer aan de acteur te wagen, behalve Apple TV+.

Will Smith en Chris Rock tijdens de Oscars

We gaan even terug naar het fatale moment van Will Smith, wat eigenlijk het fatale moment van Chris Rock was. Smith deelde een klap uit aan Rock tijdens de Oscaruitreiking nadat de komiek een grap maakte over het haar van diens vrouw Jada Pinkett Smith.

Na de Oscar-uitreiking trokken filmproducenten massaal de handen af van Will Smith. Zo cancelde onder andere Netflix een aantal projecten van de acteur. Een van de weinige mediabedrijven die wel doorging met Smith was Apple TV+.

Afgelopen nacht was Will Smith te gast bij Trevor Noah in The Daily Show. In het interview betuigde hij opnieuw spijt voor zijn klap tijdens de Oscars, maar echt oprecht kwam het niet over. “Ik heb het verloren. Je weet nooit wat er door iemand doorgaat. We moeten gewoon aardig zijn tegen elkaar.”

Toch lijkt hij het interview vooral uit eigen belang te doen, aangezien hij laat weten bang te zijn dat zijn nieuwe Apple TV+-film Emancipation de klappen ervan ontvangt.

Will Smith maakt promotie voor Emancipation op Apple TV+

Will Smith zat niet bij Trevor Noah om opnieuw door het stof te gaan vanwege de Oscars. Hij was er vooral om de nieuwe Apple TV+-film te promoten. Iets wat een ietwat rare vibe gaf aan het interview. Ook omdat hij er in eerste instantie nogal lacherig over doet.

“Emancipation is een absoluut meesterwerk van Antoine Fuqua. Bob Smith, Ben Foster en iedereen die aan de film meewerkte zijn top-artiesten in de wereld en zij hebben een van hun beste werken in hun carrière gemaakt. En dan het idee dat dit allemaal genegeerd wordt vanwege mij. Dat doet me echt pijn.”

Will Smith zegt daarna: “Ik hoop dat hun werk geëerd wordt en niet bedorven door de slechte beslissing die ik heb gemaakt.” Waarmee hij natuurlijk doelt op de Oscars.

Aandacht voor Slavernij

De Apple TV+-film gaat over slavernij en dan kan volgens Will Smith geen aandacht genoeg voor zijn. “Mijn dochter vroeg me: ‘Pap, hebben we nog een slavernijfilm nodig?’ En ik zei: “Schat, ik beloof je dat ik geen slavernijfilm maak. Dit is een film over vrijheid.’”

🎥 Wat is Emancipation? Emancipation gaat over een man die ontsnapt uit de slavernij. Vertrouwend op zijn verstand, geloof en diepe liefde voor zijn familie probeert hij via de meedogenloze moerassen van Louisiana de jagers die het op hem gemunt hebben, te ontwijken. De film met Will Smith is gebaseerd op de foto’s uit 1863 van ‘Whipped’ Peter. Een slaaf die is toegetakeld met een zweep.

Voor Emancipation zal je nog even moeten wachten. Op 2 december gaat de film in verschillende bioscopen in première. Een week later, op 9 december, verschijnt het project op Apple TV+.