De verborgen rekenmachine die iedere iPad-gebruiker moet kennen

Apple heeft iPhone-modellen voorzien van een handige rekenmachine, maar die app is nooit naar de iPad gebracht. Dat is wat vreemd, aangezien de tablet van Apple uitermate geschikt is voor productiviteitsdoeleinden. Toch zit er stiekem wel een geheime rekenmachine verborgen in je tablet. OMT-redacteur Sabine legt je uit hoe dat zit.

Steve Jobs wilde de Rekenmachine-app van de iPhone niet op de iPad hebben, omdat het simpelweg ging om een telefoonapp die op een ongemakkelijke wijze werd vergroot tot iPad-formaat. Waarom er nu nog steeds geen is? Omdat ze nog niet de juiste app hebben kunnen ontwikkelen, stelt softwarebaas Craig Federighi.

iPad: verborgen rekenmachine

De verborgen rekenmachines, want het zijn er eigenlijk twee, bevatten gelukkig vrijwel alle functies die je maar in een rekenmachine kunt wensen. De eerste vind je in Spotlight, de zoekmachine van de iPad. Je kunt hier zelfs wiskundige berekeningen maken die de rekenmachine van je iPhone niet eens aankan.

Om Spotlight te openen, ga je eerst naar het thuisscherm van je iPad. Druk op het midden van het scherm en veeg naar beneden. Er verschijnt een venster met een zoekbalk bovenin. Mocht je gebruikmaken van een toetsenbord, dan kun je ook de sneltoetscombinatie Command+Spatie gebruiken in welke app dan ook.

Andere geheime methode

Er is nog een andere manier om toch een rekenmachine te gebruiken op je iPad. Net als op de meeste andere Apple-apparaten, zijn de tablets van het bedrijf voorzien van een slimme assistent. En het zou geen slimme assistent zijn als Siri niet in staat was om de nodige rekensommetjes voor jou op te lossen.

Zeg ‘Hey Siri’ of houdt eventueel de thuisknop van je iPad ingedrukt en vraag haar wat de uitkomst van een bepaalde rekensom is. Zeg bijvoorbeeld “Wat is 92 gedeeld door 3?” Je krijgt vervolgens het antwoord voorgeschoteld, wat in dit geval (afgerond) 30,67 is. Bedankt, Siri!