Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

UAG komt met heerlijke draadloze MagSafe iPhone-oplaadstand

Het bedrijf Urban Armor Gear (UAG) komt met een hele toffe stand voor je iPhone. De kleine Lucent Power Battery with Kickstand heeft dus (duh) een kickstand en is uitstekend om te gebruiken op bijvoorbeeld een nachtkastje, maar zeker ook voor onderweg als je even zonder stroom zit. En dat je draadloos op kunt laden dankzij MagSafe is helemaal mooi meegenomen.

Ook UAG is gesprongen op de markt voor draadloos opladen. De mooie ‘Lucent Power Battery with Kickstand’ kan zich in ieder geval meten met de MagSafe-competitie en kost niet eens héél veel.

UAG komt met de perfecte battery pack voor iPhone

Het fijne van dit ontwerp is dat jij je telefoon zowel in horizontale modus als in portretmodus kunt zetten. Ideaal dus voor het maken van Facetime-gesprekken maakt of gewoon even een video checken terwijl je telefoon via MagSafe oplaadt.

Qua specs is het ook een indrukwekkend apparaatje van UAG. Hij is sowieso MagSafe compatibel en werkt met iPhone 12-, 13- en 14-hoesjes die de technologie ondersteunen.

Daarnaast kan de batterij een aardige hoeveelheid stroom opslaan. Het heeft een vermogen van 4000 mAh dus je kan met enig gemak het einde van de dag halen, zelfs op langere trips zonder stopcontact.

Toch USB-C op je telefoon door middel van MagSafe

En over stopcontact gesproken: het is verdraaid fijn dat de UAG-battery pack met MagSafe een USB-C-aansluiting heeft. Dan hoef je niet steeds met je Lightning-oplaadkabel voor je iPhone aan de wandel, maar gewoon een standaard USB-C-kabel gebruiken. En dikke kans dat je die eventueel van iemand kunt lenen.

Wellicht is de 4000 mAh voor sommige hardcore-gebruikers wat te weinig. Niet geheel onbegrijpelijk aangezien er nog altijd veel energie verloren gaat tijdens draadloos opladen via MagSafe.

De gadget is te koop in zwart, marshmallow, orchidee en deep ocean. En laten we eerlijk zijn: het design is strak, simpel en sexy, net als je iPhone. Wij zijn in ieder geval wel te porren voor de UAG Lucent Power Battery with Kickstand aangezien hij niet alleen mooi is, maar ook zeer betaalbaar.

Kost de UAG-oplader een vermogen? Voor 59,95 dollar vinden we dat dus ontzettend meevallen.

Mocht je nog andere tips nodig hebben van soortgelijke producten voor iPhone met MagSafe, dan vind je die hier.