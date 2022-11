Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Twitter in gevaar, dus komt Tweetbot-maker Tapbots met een alternatief

Het is geen geheim dat Twitter momenteel in zwaar weer zit. De helft van het personeel is weg, adverteerders vertrekken en gebruikers klagen. Ook de eigenaar klaagt, over dat adverteerders vertrekken en dat dat vooral door andere mensen komt. Enfin, Tweetbot-maker Tapbots ziet nu de kans schoon en komt met een alternatief.

Tapbots werkt momenteel aan een app genaamd Ivory. Als je een beetje hebt opgelet de afgelopen dagen, dan weet je wellicht meteen waar dat een verwijzing naar is. Het bedrijf brengt binnenkort een app voor Mastodon uit, zoals het eerst een eigen smoelwerk aan het sociale medium Twitter gaf.

Twitter-appmaker werkt aan nieuwe app

De app voor Mastodon is momenteel in bèta en in een vroeg stadium van ontwikkeling. Dat betekent dat er een hoop bugs zijn die gladgestreken moeten worden en dat er een aantal functies missen. Maar vooralsnog ziet het ernaar uit dat dit een veelbelovend begin is; wie weet wat de toekomst brengt.

Het bedrijf achter de populaire Twitter-app Tweetbot doet dit niet zomaar. Waarschijnlijk wil het een stoet overstappers voor zijn door straks dus een fijn alternatief aan te kunnen bieden voor de Mastodon-app. Dat is het sociale netwerk waar veel tweeps, door alle bombarie, momenteel naar overstappen.

Een miljoen actieve gebruikers

De Mastodon-app heeft meer dan een miljoen actieve gebruikers; meer dan de helft heeft zich sinds oktober aangemeld. En dat terwijl de dienst in gebruik nemen voor beginners wellicht net even te ingewikkeld kan zijn. Mastodon is namelijk gedecentraliseerd, waardoor er niet één server met alle data is.

In plaats daarvan zijn er partijen die servers draaien van zogenaamde instanties of eilandjes. Het sociale medium is iets beter te vergelijken met Discord, maar dan voorzien van allerlei Twitter-elementen. Denk dan aan de @’s, timelines, profielen en meer. Oh en als je iets post op Mastodon, dan post je een toot.

