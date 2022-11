Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Twitter stort als kaartenhuis in elkaar: faillissement alles behalve uitgesloten

Twitter lijkt als een kaartenhuis in elkaar te storten sinds Elon Musk de boel overnam voor 44 miljard euro. De kersverse eigenaar luidt de noodklok door het personeel mee te geven dat “een faillissement alles behalve uitgesloten is”. Daarom zijn er wederom een paar kopstukken vertrokken bij het noodlijdende bedrijf.

Dat kwam allemaal naar voren in een paniekvergadering die slechts een uur van tevoren aangekondigd werd. Wat precies de aanleiding was, is niet bekend. Het is namelijk momenteel niet echt superduidelijk wat er nou aan de hand is bij Twitter. Maar er wordt een flinke pot paniekvoetbal gespeeld, want er is stront aan de knikker.

Twitter moest gered worden

Tijdens de vergadering kwamen er een aantal dingen aan het licht. Bijvoorbeeld dat Twitter op het randje van faillissement staat en dat Musk het bedrijf moest “redden door Tesla-aandelen te verkopen”. Omdat het bedrijf “een negatieve cash flow heeft van miljarden dollars”, twijfelt hij over de lange adem van het medium.



Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.” — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022

Door alle problemen besloten Yoel Roth en Robin Wheeler te vertrekken bij Twitter. Yoth was verantwoordelijk voor veiligheid en vertrouwen, terwijl Wheeler onderdirecteur van US-clientoplossingen was. Roth werkte al twee weken met een klein team, omdat het gros al de laan uitgestuurd was door Musk.

Adverteerders trekken zich terug

Wheeler probeerde ondertussen te redden wat er te redden viel qua adverteerders. Die trokken zich namelijk massaal terug na alle commotie die Elon Musk veroorzaakt(e). En dat is best een big deal, aangezien reclame-inkomsten de grootste bron van inkomen is voor het eens zo fijne en gezellige sociale medium.

Ondertussen besloot Kathleen Pacini, hoofd van HR en talentmanagement, ook op te stappen. Het is dus behoorlijk chaos bij Twitter momenteel; om over die 8 dollar per maand voor het blauwe vinkje nog maar te zwijgen. Het medium moet daardoor ineens in een hogere versnelling dealen met nepaccounts.

