Tim Cook doet boekje open over Twitter en zijn eigen toekomst bij Apple

Tim Cook geeft niet zo vaak interviews. Het is dus interessant om te horen wat hij heeft te zeggen. Deze keer gaat het over de Twitter, Emergency SOS en meer.

Gisteren zagen we al een preview van het interview van CBS Mornings met Tim Cook. Daarin vertelde hij onder andere over het thuiswerken en de economische situatie. Nu zien we het hele gesprek met meer interessante nieuwtjes.

Tim Cook over Emergency SOS

Ik ben een wandelaar en vaak op plaatsen waar er geen bereik is. Je wil daar ook geen zendmasten zien, omdat je juist in de natuur wil zijn. Door middel van Emergency SOS heb je altijd contact als er een noodgeval is.

Het voelt fijn om meteen met een satelliet te kunnen communiceren die honderden kilometers ver is en 15.000 mijl per uur aflegt.”

Privacy bij Apple

Natuurlijk is het delen van informatie in geval van een noodgeval heel fijn, maar soms zit je niet te wachten dat je gegevens worden gedeeld. Privacy is dan ook een heet hangijzer bij techbedrijven zoals Apple. Ook daar gaat Tim Cook op in.

“We geloven er diep in dat privacy een fundamenteel recht is. Informatie voor crash detectie wordt alleen op jouw iPhone opgeslagen. Wij zien het als jouw informatie en zuigen het dan ook niet op in de cloud.” Tim Cook wil alleen het minimum aan informatie om de Apple-diensten te laten werken. “Privacy is de kwestie van deze eeuw.”

Twitter en de toekomst van Tim Cook

Een andere kwestie die nu natuurlijk speelt is Twitter en de overname van Elon Musk. Tim Cook heeft er ook een mening over. “Ze zeggen dat ze doorgaan met modereren. Ik reken er ook op dat ze dat doen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand haat op een platform wil.”

Tot slot heeft Tim Cook het ook nog over zijn eigen toekomst. “Als ik naar het bedrijf kijk is het echt een privilege om hier te mogen werken. Ik kan werken en praten met mensen waar ik echt van hou. Er zit veel plezier in mijn leven dankzij Apple. Het is dan ook heel moeilijk om een toekomst zonder Apple voor te stellen.