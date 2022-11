Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Dat duurde lang: SwiftKey binnen 45 dagen terug in de App Store

De iPhone heeft een prima digitaal toetsenbord. Maar mocht dat je niet bevallen, dan kun je alternatieven downloaden vanuit de App Store. Eén van de betere opties is Swiftkey, die anderhalve maand geleden ineens uit de App Store verdween. Maar nu zien we dat die applicatie wederom terug te vinden is in de downloadwinkel.

Microsoft kondigde eind september van dit jaar aan dat Swiftkey uit de App Store zou verdwijnen en niet meer ondersteund wordt. Maar nu, iets meer dan 45 dagen later, zien we dat de app dus wederom beschikbaar is. Er was nog altijd grote vraag naar, waardoor Microsoft terugkwam op zijn besluit.

Swiftkey voor iPhone te downloaden

Het is een beetje vreemd om het weer eens over toetsenborden op iOS te hebben. Destijds was het een flinke gebeurtenis dat iPhone-gebruikers hun eigen toetsenborden konden instellen en veel app-makers maakten gebruik van die mogelijkheid. Daardoor schreven veel media wekenlang over nieuwe iOS-keyboards.



In een reactie laat Microsoft weten dat dit nieuwe besluit genomen is op basis van feedback vanuit de community. De softwaremaker raadt aan om naar de website support.swiftkey.com te gaan voor meer informatie omtrent het toetsenbord. Mocht je nog vragen hebben, dan worden ze daar wellicht beantwoord.

Zijn er al nieuwe functies?

Helaas is het zo dat Swiftkey voor iPhone nog altijd op z’n laatste versienummer staat. Dat betekent dat er nu geen nieuwe opties beschikbaar zijn. Maar die komen er wel aan. Op dit moment investeert het Amerikaanse bedrijf hevig in het toetsenbord. Dat moet me dan toch een partijtje feedback geweest zijn, zeg.

Maar aan de andere kant hoeft dat niet zo te zijn, natuurlijk. Swiftkey was ondertussen nog steeds gewoon beschikbaar voor Android en Windows, dus het team zat sowieso niet zonder werk. Het enige wat er nu gebeurt is dat het wederom dat werk moet overbrengen naar het iOS-systeem van Apple.

