Spotify schopt Apple Watch-app naar hoger niveau: dit is er nieuw

Spotify kondigt lekker wat nieuws aan via zijn eigen blog. Onder meer dat de Apple Watch-app een flinke update gekregen heeft van het bedrijf. Zo kun je onder meer rekenen op een verbeterde luisterervaring, tweaks aan de artwork van albums en nog veel meer. Dit wil je wil weten over de gloednieuwe update.

Wellicht heb je de update al voorbij zien komen, maar geen nood als dat niet het geval is. Spotify meldt namelijk dat die elk moment kan arriveren op je Apple Watch. Is dat niet het geval, dan kun je altijd even handmatig de App Store-pagina checken of er al iets beschikbaar is. Maar de update is dus onderweg.

Spotify-app op Apple Watch krijgt update

Spotify belooft dat de update ervoor zorgt dat het bladeren door de beschikbare content voortaan een stuk gemakkelijker moet gaan op het scherm van de Apple Watch. Zo vind je gemakkelijker wat je zoekt in je persoonlijke bibliotheek. Ook kun je voortaan de beschikbare content sneller offline beschikbaar maken.

Verder wijst de streamingdienst ons graag op de verandering met betrekking tot de artwork. Voortaan kom je namelijk grotere afbeeldingen en nieuwe animaties tegen. De Apple Watch-app gaat verder op de schop dankzij de toevoeging van “meer functionaliteit”. Maar wat houdt dat dan precies in?

Nog meer functionaliteit!

Nou, je kunt bijvoorbeeld vegen op een nummer om hem te liken. Verder moeten gebruikers sneller kunnen zien dat er een nieuwe aflevering van hun favoriete podcast beschikbaar is. Dat zie je dan aan de hand van een blauw puntje in beeld. Kortom: de app is even flink op de schop gegaan en het werk mag er zijn.

Eerder vroeg Spotify nog aan gebruikers om hun Apple Watch niet te updaten naar watchOS 9. Wanneer ze dat zouden doen, dan zouden ze geen muziek meer kunnen streamen. Die problemen werden gelukkig snel aangepakt, zodat iedereen met een gerust hart de nieuwe watchOS-update kon installeren.

