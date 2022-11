Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sonos heeft succes met speakers, maar gaat het daar niet bij laten

Sta er niet gek van te kijken als je de komende jaren de naam Sonos op veel meer gebieden tegen gaat komen. Patrick Spence, de CEO van het audiobedrijf, heeft tegenover aandeelhouders laten weten een glansrijke toekomst voor zijn bedrijf te zien.

Volgens de topman is Sonos klaar om grotere stappen te zetten en wil het de komende jaren in meer categorieën actief zijn. De eerste daarvan komen we in 2023 al tegen.

Sonos wil meer: nieuwe producten op komst

Sonos weet de audiomarkt als sinds jaar en dag te domineren met zijn speakers, maar heeft het tot op heden altijd daar bij gehouden. Dat gaat vanaf 2023 dus veranderen.

CEO Patrick Spence laat weten dat het bedrijf zichzelf in vier nieuwe productcategorieën moet vestigen. Welke dat precies zijn weten we op dit moment nog niet, maar daar komt volgend jaar dus meer duidelijkheid over.

Het sluit, zoals de redactie van Tweakers laat weten, wel aan bij geruchten die we al jaren horen. Sinds 2019 is er bijvoorbeeld al het geluid dat Sonos zou werken aan een heuse koptelefoon.

Iets dat, gezien het succes van zijn speakers, een logische vervolgstap zou zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor oordopjes die het, bijvoorbeeld, op kunnen nemen tegen de Apple AirPods.

De lat verhogen

Als we Patrick Spence mogen geloven gaat Sonos de komende jaren zijn lat verhogen. Dat doet het niet alleen met de introductie van nieuwe producten in nieuwe markten, maar ook met de bestaande apparatuur dat het bedrijf aanbiedt. Amerikaanse website The Verge liet eerder al weten dat het bedrijf zou werken aan een nieuw topmodelspeaker.

Sonos heeft tegenover investeerders overigens ook laten weten hoe het financieel met het bedrijf gaat. Ben je benieuwd hoe dat plaatje er precies uitziet? Dan verwijzen we je met liefde door naar het bericht van het bedrijf zelf.