Cyber Monday 2022: de allerbeste Sonos-deals van vandaag

Black Friday ligt achter ons, maar dat wil niet zeggen dat het basta is met de korting. Het is namelijk tijd voor Cyber Monday. Om jou op weg te helpen met de allerbeste deals, licht OMT-redacteur Jeroen Kraak een paar Sonos-pareltjes voor je uit.

Sonos is een van de populairste merken op het gebied van audio. Een soundbar of speaker van het merk staat dan ook in menig huiskamer. De producten van het Amerikaanse merk zijn wel bijzonder prijzig. Gelukkig kun je ze nu goedkoper aanschaffen tijdens Cyber Monday.

Sonos tijdens Cyber Monday

We kunnen natuurlijk de hele catalogus hier neerzetten, maar wij kiezen de vijf beste aanbiedingen voor je uit. Zo hoef jij minder te scrollen.

Premium set met Arc

Wil jij je huis in een keer omtoveren tot een bioscoop? Dan is dit de ideale set om top-audio in je huiskamer te brengen. Sonos biedt namelijk een set aan met de Arc en daarnaast ook twee One SL speakers en een Sub (Gen 3).

Normaal kost deze set samen 2.246 euro, maar tijdens Cyber Monday krijg je 600 euro korting. Dat betekent dat de set nu 1.646 euro kost.

Sub (Gen 3)

Natuurlijk kun je ook Sonos-producten apart kopen. Zo ook de Sub (Gen 3). Deze is makkelijk verplaatsbaar omdat deze draadloos is. Zo kun je dus overal waar je wil de perfecte bass krijgen, die zuiver en diep is.

De Sub is zeker niet goedkoop met een prijs van 849 euro. Gelukkig is die tijdens Cyber Monday iets goedkoper, waardoor de drempel om hem aan te schaffen, lager is. Zo betaal je nu 649 euro voor de ideale bass.

Sonos Roam

Wil je goedkoop kennis maken met de producten van Sonos? Dan is de Roam de ideale instap. Dit is een klein lichtgewicht draagbare speaker die je dus overal naartoe kunt nemen. Deze heeft dan ook een batterijduur van 10 uur.

Normaal kost dit model 199 euro, maar tijdens Cyber Monday is dat gelukkig wat minder. Met 50 euro korting kost dit apparaat 149 euro.

Sonos One SL

Een ander accessoire om je Sonos-verzameling te starten is de Sonos One SL. Hiermee stream je muziek, radio, luisterboeken en meer van al je streamingdiensten. Alles werkt naadloos samen zoals je gewend bent van het merk.

Normaal betaal je voor de One SL 199 euro. Tijdens Cyber Monday doet Sonos 50 euro van de prijs af. Hierdoor betaal je nu maar 149 euro.

Sonos Beam (Gen 2)

Beam me up Sonos! De Beam is misschien wel de populairste soundbar van het Amerikaanse merk. Hij is compact en daarom ook iets minder prijzig dan de Arc. Toch misstaat dit gadget echt niet onder je televisie.

Wil je zelf HD geluid horen met 3D-effect? Dat kan nu met 100 euro korting. Zo kost de Sonos Beam (Gen 2) nu 399 euro.