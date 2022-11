Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Bol strooit met Sonos-korting tijdens de Black Friday-week

Sonos zorgt natuurlijk voor geweldig geluid in je huiskamer, maar het nadeel is dat de apparaten van het merk ook behoorlijk prijzig zijn. Niet tijdens Black Friday, want Bol.com stunt met flinke korting.

Bol.com is natuurlijk een winkel die vol meedoet met Black Friday. Dat betekent dat je daar nu zeer veel producten met korting vindt. Wij zijn vooral op zoek naar de beste deals waar je als OMT-bezoeker echt op wacht. Dit keer zetten we Sonos bij Bol.com in de spotlights.

Sonos kortingen tijdens Black Friday bij Bol.com

Bol.com geeft namelijk korting op verschillende Sonos-producten. Tijdens Black Friday kun je onder andere de Beam en Arc flink goedkoper scoren. Hieronder zetten we vijf interessante deals van het merk voor je op een rijtje.

Sonos One

De Sonos One is de ideale gadget als je een slimme speaker wil met een superieure geluidskwaliteit. Je kunt ‘m makkelijk verbinden met je eigen WiFi-netwerk waarna je ‘m aanstuurt met de Google Assistent. Ook zit er op het apparaat een touchscreen-besturing.

Het mooie aan de speaker van Sonos is dat deze waterdicht is. Zo kun je ‘m zelfs in de badkamer kwijt. En zeg nou zelf: wat is er nu beter dan lekker ongegeneerd vals meezingen onder de douche?

Je scoort de Sonos One met zo’n 40 euro korting voor 178,50 euro. Als je Bol.com Select-lid bent, krijg je zelfs 10 euro extra korting, waardoor je op 168,50 euro uitkomt.

Beam Gen 2

De Sonos Beam Gen 2 is nu net een jaartje op de markt en behoort nog steeds tot de favoriete soundbars op de markt. Dat komt natuurlijk vooral door de prijs-kwaliteitverhouding.

De Beam Gen 2 ondersteunt Dolby Atmos wat voor een ruimtelijk geluid zorgt. Door middel van TruePlay stelt het apparaat het geluid precies af op je kamer. Een grotere kamer heeft natuurlijk een andere akoestiek dan een kleine.

Het mooie aan de Beam Gen 2 is dat je ook makkelijk andere Sonos speakers en subwoofers kunt toevoegen. Zo bouw je langzaam je eigen thuisbioscoop op. Je scoort het apparaat tijdens Black Friday met 100 euro korting. Prijs: 394,50 euro.

Sonos Arc

Is de Beam niet genoeg voor je? Dan kom je uit op de Sonos Arc. Gelukkig is deze tijdens Black Friday ook flink goedkoper. Net als de Beam heeft dit model ook Dolby Atmos-ondersteuning en TruePlay.

De Arc heeft echter een iets betere geluidskwaliteit. Dat komt onder andere door de elf krachtige drivers die erin te vinden zijn.

Normaal moet je voor de Sonos Arc al gauw 889 euro betalen, maar tijdens Black Friday profiteer je van flinke korting. Zo kost de Arc nu 699 euro, wat dus bijna 200 euro korting is. Het lijkt dus het ideale moment om er eentje aan te schaffen.

Sub Gen 3

Heb je al een soundbar van Sonos? Dan is de Sub Gen 3 een ideale aanvulling op je home cinema-set. Deze draadloze subwoofer zorgt namelijk voor een diepe bass in je huiskamer. Het neemt de laagste frequenties over van je soundbar, waardoor die speakers weer voor een voller en gedetailleerder geluid zorgen.

Het mooie is dat de Sub Gen 3 klein en draadloos is en een strak ontwerp heeft. Je kunt ‘m dus overal kwijt.

Normaal betaal je 771 euro voor de Sonos Sub Geb 3, maar tijdens Black Friday ben je een stuk minder kwijt. Bij Bol.com heb je ‘m nu voor 649 euro.