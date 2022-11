Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Samsung lacht om gebrek opvouwbare iPhone, maar missen we die echt?

De opvouwbare smartphone blijft een opvallend product. Waar Samsung al jaren toestellen op de markt brengt, blijft antwoord van grote concurrent Apple uit. Daar lacht dat eerste bedrijf hard om, maar is het voor de consument eigenlijk wel een gemis?

Van de allereerste Galaxy Fold, opvouwbare Motorola Razr, Huawei Mate XS tot aan de meest recente modellen: OMT-redacteur Mark Hofman mocht ze uittesten. Wat dat betreft de aangewezen persoon om zijn licht te schijnen op een opvouwbare iPhone.

Samsung lacht hard om gebrek opvouwbare iPhone

Samsung steekt de draad met Apple. Dat is weinig nieuws, want het Zuid-Koreaanse bedrijf doet dit op regelmatige basis.

In zijn nieuwe campagne, On the Fence, richt Samsung zich op het feit dat het al jaren een opvouwbare smartphone heeft. Een innovatie die Apple, met zijn iPhone, nog altijd niet omarmt. Reden genoeg om de consumenten dat eens haarfijn duidelijk te maken:

Het is een leuke knipoog, maar de vraag is natuurlijk of het echt iets uitmaakt dat Apple de stap nog niet gezet heeft.

Maakt het eigenlijk iets uit?

Ik ben fan van de opvouwbare smartphone. In de afgelopen paar jaar heb ik veel verschillende modellen mogen testen. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het enige tijd kost om aan de innovatie te kunnen wennen, maar eenmaal zover is het gebruik van dergelijke smartphones best wel tof. Alleen zou ik er persoonlijk nooit zo’n lap geld voor neerleggen om het te gebruiken.

Wat mij betreft is dat dan ook het grote probleem van de opvouwbare smartphone. De combinatie tussen smartphone en tablet werkt goed en kan voor bepaalde mensen uitkomst bieden. Maar voor prijzen die richting de 2000 euro schieten is de innovatie nog niet ver genoeg om het ook echt aan iedereen aan te kunnen raden. Het is dan ook niet gek dat ik afgelopen week mijn eerste Samsung Galaxy Z Fold 4 in het ‘wild’ tegenkwam.

Apple staat erom bekend kwaliteit voor kwantiteit te stellen. Het Amerikaanse bedrijf komt vaak later met bepaalde innovaties, maar speelt ze vervolgens wel helemaal uit. Iets dat het met de opvouwbare iPhone zonder twijfel ook zal doen.

Van de kwaliteit van de schermen tot de accuduur van de batterij: de innovatie is op dit moment nog niet ver genoeg voor Apple om er ook echt gehoor aan te geven. Althans, dat is wat ik denk. Door mijn ervaring met de toestellen zie ik echt potentie voor de opvouwbare smartphone, maar gezien het gebrek aan kwaliteit is dit nog niet het moment waarop iedereen de overstap zou moeten maken.

Dus ja, Samsung heeft gelijk. Het Zuid-Koreaanse bedrijf levert al jaren opvouwbare smartphone (over de eerste versie zullen we het maar niet hebben) en Apple wacht heel rustig af. Of dat daadwerkelijk iets slechts is voor de consument? Dat denk ik niet.