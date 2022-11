Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

FaceTime, games en meer wat je mag verwachten van Apple’s realityOS

Apple heeft grote plannen met VR- en AR-brillen. Maar de hardware is slechts zo goed als de software. Dit is wat we nu weten over realityOS die de basis vormt voor deze nieuwe stap van de techgigant.

Grote bedrijven willen zich maar al te graag mengen in de wereld van VR. Meta doet het met de Oculus Quest, maar zelfs daarvoor werden al pogingen gewaagd om VR en AR (bijvoorbeeld Google Glass) werkelijkheid te maken. Maar gaat Apple echt de kogel door de kerk zijn voor deze technologie?

VR en AR zijn nog altijd niche, maar Apple denkt de touwtjes in handen te hebben

Het aantal VR- en AR-gebruikers zijn wereldwijd nog altijd bijna op één hand te tellen. Natuurlijk doet Meta nu een halfbakken poging, maar het is wellicht Apple die doorslaggevend kan zijn, mede dankzij realityOS. Dit is wat we tot nu toe weten.

#1 What’s in a name?

Apple werkt al sinds 2017 aan deze software. Volgens technologiejournalist Mark Gurman wordt het door het bedrijf zelf realityOS of rOS genoemd. Hoogstwaarschijnlijk gaan de Apple-headsets dan ook Reality One of Reality Pro heten.

Beetje suf, maar da’s altijd nog beter dan de codenaam Oak waar referenties van opdoken in App Store logs en de broncode van Apple.

👨‍💻 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2022 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

#2 Focus op alles(?) met realityOS

Het moge duidelijk zijn dat Apple zich richt op talloze manieren om realityOS -in combinatie met een headset- uit te brengen, dat voor veel doeleinden te gebruiken is.

Het gonst dat het bedrijf uit Cupertino zich verdiept in onder andere gaming, het kijken van streaming video’s, videogesprekken en interactie met anderen.

#3 FaceTime in realityOS

Een van de speerpunten van Apple kan zijn dat het zich concentreert op FaceTime. Hierbij worden waarschijnlijk bestaande features ingezet zoals SharePlay en Memojis/Animojis.

Met SharePlay is het mogelijk om met anderen tv-series en films met te kijken, maar wellicht tegelijkertijd ook Memoji’s te gebruiken via avatars. Met alle camera’s die de headset waarschijnlijk krijgt, zie je dus de gezichtsuitdrukkingen van je vrienden in de vorm van een bewegende Memoji.

#4 Berichten

De kans bestaat dat Apple ook VR/AR wil toepassen op Berichten. Hoe ze dat precies gaan doen is echter nog niet helemaal duidelijk. Een van de geruchten is dat er chatrooms komen, videoclips-ondersteuning komt en dat mensen bij je thuis kunnen mee gluren.

Als je dat leuk vindt?

#5 Apple Maps

Een van de meest voor de hand liggende toepassing van VR is natuurlijk Apple Maps. Hoe vet zou het zijn om in steden rond te wandelen dankzij Look Around?

Dan heb je een ‘gratis’ virtuele vakantie in Miami.

#6 Games

Een van dé belangrijkste dingen voor Apple met realityOS is natuurlijk gaming. Hoe het bedrijf dat toepast is niet bekend. Toch is te gokken dat ze zich gaan focussen op onder andere ontwikkelaars die aangesloten zijn bij Apple Arcade.

Enkelen worden ongetwijfeld aangespoord om VR- en AR-content te maken. En anders schaft Apple die ontwikkelaars wel aan.

#7 Wordt de Appstore anders voor realityOS?

Het is logisch om aan te nemen dat de App Store ook enigszins op de schop gaat. De Mac, iPhone, Apple TV en Apple Watch hebben allemaal hun eigen (handige) versie van de App Store.

Het zou dus een beetje gek zijn als realityOS ook niet een eigen segment krijgt in de virtuele winkel.

#8 Apple TV+ voor 3D-content?

Een andere algemene aanname is dat Apple TV+ ook VR-content krijgt. Op welke wijze dat ingevuld wordt, blijft een vraag. Maar het is niet frappant als Apple een paar goede deals sluit met videomakers die zich specialiseren in 3D/VR-video’s zoals ze waarschijnlijk ook met gameontwikkelaars gaan doen.

#9 Maar wanneer duiken we op realityOS van Apple?

De grootste vraag is echter wanneer Apple de Reality Pro en realityOS uit gaat rollen. Volgens geruchten in de industrie kan dat al vrij vroeg in 2023 zijn. Aan de andere kant is nu de aanname dat dit tijdens de WDC (World Developers Conference) in juni 2023 wordt.

Dan resten de vragen: Mogen we dit dán verwachten? Gaat Apple daadwerkelijk al deze features invoeren? Wordt het bedrijf een geduchte concurrent van Meta? En hoeveel gaat die headset kosten?