Hoe je met Philips Hue en Spotify het perfecte feest geeft

Is het hoog tijd voor een feestje? Met de integratie tussen Philips Hue en Spotify ben je in elk geval goed op weg naar die perfecte party. De muziek en de slimme lampen kunnen namelijk met elkaar synchroniseren, waarbij het licht zich aanpast aan de beat van de muziek.

In combinatie met Spotify is het algoritme van Philips Hue in staat om elk nummer en het licht perfect op elkaar af te stemmen. Het genre en de stemming raakt hierbij niet verloren. De lichten gedragen zich bij een ballad dus heel anders dan bij hardstyle. De ideale combinatie voor het perfecte feestje dus!

Dansen op de beat

In eerste instantie had je een externe app nodig om de slimme verlichting van Philips Hue te koppelen aan muziek. Gelukkig is er nu al een tijdje de mogelijkheid om Philips Hue en Spotify aan elkaar te koppelen. Dat kan gewoon via de Hue-app.

Vervolgens kun je van top tot teen aanpassingen maken. Je kunt de intensiteit, de helderheid en het kleurenpalet aanpassen naar eigen wens. Bovendien kun je helemaal zelf bepalen welke boxen je gebruikt om muziek op af te spelen. Je kunt zelfs je koptelefoon gebruiken. Hoor ik daar iemand silent disco zeggen?

Philips Hue en Spotify: zo stel je het in

Open de Hue-app (zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Hue-app gebruikt) en open het Sync-tabblad. Hier kun je een koppeling maken met je Spotify-account. Vervolgens kun je eenĀ Entertainment AreaĀ aanmaken. Dat is natuurlijk de plek in huis waar jouw feestje plaatsvindt.

Speel vervolgens een nummer of afspeellijst af via de Spotify-app. Nu hoef je alleen maar op het synchroniseer-icoontje te drukken in hetĀ Sync-tabblad. De slimme Philips Hue-lampjes in huis beginnen vervolgens direct met dansen. Nu jij nog!