Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue in de aanbieding tijdens Black Friday: dit zijn de beste deals

Het is Black Friday, de dag waarop winkels stunten met hoge kortingen op allerlei producten. Dat zijn niet alleen televisies en kleding, maar ook gadgets die je niet wil missen. Zo ook Philips Hue.

Black Friday is het ideale moment om te investeren in de sfeer van je huis. En hoe kun je dat nu beter doen dan met slimme verlichting. Normaal is Philips Hue behoorlijk prijzig, maar het kan dit weekend extra goedkoop. Wij zetten de beste deals op een rij.

Korting op Philips Hue tijdens Black Friday

Er zijn verschillende aanbiedingen op Philips Hue-producten. Je hebt natuurlijk startersets, maar ook producten waar je wat verder mee uit de voeten kunt. Hier komen ze!

Philips Hue starterkit wit en gekleurd licht

Het beste begin voor Philips Hue is natuurlijk een starterkit. Deze zijn zowel in wit als in kleur verkrijgbaar. Gelukkig zijn deze allebei in de aanbieding tijdens Black Friday. Zo betaal je voor wit 55 euro minder bij Mediamarkt.

Bij deze witte set krijg je naast twee lampen de Bridge en de Dimmer Switch. Alles wat je nodig hebt om te starten zit dus in dit pakket. Je betaalt er nu 64,99 euro voor.

Bol.com heeft dan weer een set waarbij je twee gekleurde Philips Hue lampen en Bridge krijgt. Deze is 40 euro goedkoper, waardoor je er nu maar 71,99 euro voor betaald.

Spot on

Heb je liever een starterset met spotjes, in plaats van gewone lampen? Ook dan heb je geluk, want ook op die set is er Black Friday-korting. Dit pakket bestaat uit twee witte of gekleurde spotjes en een Philips Hue Bridge.

Op de witte set krijg je 14 euro korting, waardoor je nog maar 89,99 euro betaalt. Bij de gekleurde spots heb je een betere deal. Daarbij krijg je zelfs 30 euro korting.

Lightstrip

Heb je de starterkit? Mooi, dan kun je jouw Philips Hue set natuurlijk makkelijk uitbreiden. Een Lightstrip is natuurlijk de ideale toevoeging. De strip is zo ontworpen dat je ‘m makkelijker langer kunt maken. Zo tover je iedere kamer (groot of klein) om in een sfeervol geheel.

Je scoort deze Lightstrip plus extensie met 55 euro korting bij Mediamarkt. Daar kost die nu 64,99 euro.

Vloer- en tafellamp

Natuurlijk zijn er ook andere manieren om je huis slim te verlichten. Zo heeft Philips Hue ook een vloerlamp met witte en gekleurde lichteffecten. Deze past dus ideaal in de hoek van je huiskamer. Je scoort ‘m nu met 70 euro korting voor 199 euro.

Er is ook een kleinere lamp beschikbaar die ideaal is voor op tafel of op een kastje. Zo kun je jouw avondeten omtoveren tot een romantisch diner. Normaal kost dit exemplaar 139 euro, maar nu is die 112 euro.

Philips Hue 4-pack

Heb je alleen lampen nodig om je set uit te breiden. Dan kun je het best naar Cool Blue. De winkel heeft nu een pakket van vier lampen met korting. Je kunt kiezen uit vier witte of gekleurde E27 1100lm lampen.

Het spreekt voor zich dat de witte exemplaren goedkoper zijn. Met 20 euro korting kosten die nu 99,99 euro. De gekleurde heb je eveneens met 20 euro korting. Deze kosten nu 169,99 euro.