Eerste opvouwbare iPhone is een feit, maar hij komt niet van Apple

De opvouwbare iPhone is een leuk, theoretisch apparaat om over te discussiëren. Hebben we er eentje nodig? Hoe gaat die eruitzien? En gaat Apple er ooit zelf één maken? Het antwoord op de tweede vraag is inmiddels beantwoord door een Chinese YouTuber, die het heft in eigen handen nam. Het resultaat zie je in zijn video.

De Chinese YouTuber, met het kanaal genaamd 科技美学 (Technologische Esthetiek, aldus Google Vertalen), heeft zijn best gedaan om antwoord te geven op de vraag hoe een opvouwbare iPhone eruit kan zien. Daar hoef je weinig fantasie voor te hebben. Want men neme een iPhone en vouwe hem dubbel, maar where is the fun in that? Sommige dingen zijn leuker wanneer je er meer moeite in stopt.

YouTuber maakt opvouwbare iPhone

En als we iets kunnen stellen, dan is het wel dat deze Chinese YouTuber moeite heeft gedaan. De man heeft namelijk onder meer de interne onderdelen van een iPhone X in de chassis van een opvouwbare Motorola Razr gepropt. Dat resulteert in het onderstaande product, dat Technologische Esthetiek omdoopte tot de iPhone V.

Hoewel de bovenstaande video helemaal in het Chinees is, hoeft dat geen probleem te zijn. YouTube kan de video direct voor je vertalen, waardoor je de man in de video volledig kunt volgen. Heb je een beetje interesse in technologie en smartphones, dan kunnen de zeventien minuten in deze video je wellicht bekoren.

Alles werkt ook gewoon

Soms heb je van die videomakers die dan een dummy of prototype maken. Een apparaat dat niet (volledig) functioneert. Maar de iPhone V van Technologische Esthetiek werkt gewoon zoals een normale iPhone zou moeten werken. De iPhone V draait op iOS en heeft daadwerkelijk een buigbaar scherm.

Ondertussen gonst het wel van de geruchten over een officiële iPhone die je kunt opvouwen. Apple zou inmiddels verschillende prototypes klaar hebben liggen, maar geen enkel model voldoet aan de hoge standaarden van het bedrijf. Daarom is het dus nog even wachten voordat Apple hiermee zelf op de proppen komt.

