Onbekende iPhones op je televisie? Bescherm AirPlay tegen vreemden!

Word je steeds lastiggevallen met meldingen op je televisie dat iemand iets via AirPlay naar je tv wil sturen? Of wordt je film juist onderbroken door content die je niet zelf hebt opgezet? Bloedirritant is dat, maar gelukkig is er iets aan te doen.

Zit je net je favoriete serie te kijken, wordt deze ineens onderbroken doordat de buurman, al dan niet per ongeluk, iets naar je tv probeert te streamen via AirPlay. Of je nu de nieuwe Apple TV 4K gebruikt of het bij een oudere versie houdt; zo los je het op.

Apple TV afschermen

Standaard kan iedereen die zich binnen je wifibereik bevindt jouw Apple TV vinden en proberen om er iets naartoe te sturen via AirPlay. Om dit te voorkomen hoef je enkel een kleine aanpassing te maken. Het scheelt je in elk geval een hoop frustraties in de toekomst.

Het is als eerste handig om het apparaatje een unieke naam te geven. Zo is het voor je buren wat duidelijker dat het niet om hun eigen apparaat gaat, maar om de jouwe. Je kunt denken aan een naam als ‘Apple TV van Sabine’, maar ook aan iets ludiekers zoals ‘Dit is niet jouw Apple TV’.

Zo stel je het in

Open de Instellingen binnen de app en selecteer daar AirPlay en HomeKit. Je kunt hier aangeven wie AirPlay-materiaal mag streamen naar je Apple TV. Je hebt de keuze uit Iedereen, Iedereen op hetzelfde netwerk, Alleen personen in deze woning en Vereis wachtwoord.

Staat de status momenteel op Iedereen, dan is het in elk geval handig om dat aan te passen. De andere opties betekenen dat iedereen die verbonden is met je wifinetwerk content kan streamen via AirPlay. De andere keuzes zorgen ervoor dat alleen mensen die je hebt toegevoegd in de Woning-app kunnen streamen naar je Apple TV. Met een wachtwoord ben je natuurlijk helemaal safe.