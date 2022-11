Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Blast from the Past: populaire gameconsole blijkt goede behuizing M1 Mac mini

Toen de Nintendo Wii op 19 november 2006 verscheen, had niemand kunnen bedenken dat de gameconsole zo populair zou zijn. In zijn levensloop vloog het apparaat maar liefst 101 miljoen keer over de toonbank. Dat hij op een dag als perfecte behuizing voor de M1 Mac mini zou dienen, dat zagen we echter niet aankomen.

Het is echter precies wat bekende YouTube Content Creator Luke Miani heeft gedaan. Het resultaat: een machtig mooi apparaatje met indrukwekkende mogelijkheden.

Nintendo Wii als behuizing voor je M1 Mac mini

Luke Miani is een Amerikaanse Content Creator die vooral actief is op YouTube. Hij richt zich in zijn video’s voornamelijk op computers en alles wat daarbij komt kijken.

Zijn meest recente video richt zich op de M1 Mac mini. Niet zomaar eentje, maar een die verstopt zit in de behuizing van een Nintendo Wii. De console die Nintendo op 19 november 2006 op de markt bracht en ongelofelijk populair werd.

De reden achter het project is het, volgens Miani, ‘t saaie ontwerp van de M1 Mac mini. Hoewel het een van de beste deals is op computergebied draagt de kleine computer al bijna tien jaar hetzelfde ontwerp met zich mee. Tijd om dat ‘probleem’ aan te pakken door de console, die volgens de YouTuber best wel wat wegheeft van het besproken ontwerp, in een nieuw jasje te steken. Letterlijk.

🧐 Wanneer verscheen de M1 Mac mini? Op 17 november 2020 bracht Apple de M1 Mac mini op de markt. Het was de eerste versie die voorzien was van Apple Silicon en is op dit moment vanaf 799 euro te koop.

De best verkochte gameconsoles aller tijden

De Nintendo Wii werd zoals gezegd in 2006 voor het eerst op de markt gebracht en groeide uit tot een giga-succes. Hij staat zelfs op een zevende plek van de meest verkochte gameconsoles ooit gemaakt.

Die top 10 ziet er als volgt uit:

PlayStation 2 | 157.68 miljoen keer verkocht Nintendo DS | 154.90 miljoen keer verkocht Game Boy | 118.69 miljoen keer verkocht PlayStation 4 | 116.97 miljoen keer verkocht Nintendo Switch | 107.21 miljoen keer verkocht PlayStation | 102.50 miljoen keer verkocht Nintendo Wii | 101.64 miljoen keer verkocht PlayStation 3 | 87.41 miljoen keer verkocht Xbox 360 | 85.8 miljoen keer verkocht Game Boy Advance | 81.51 miljoen keer verkocht

Welke consoles heb jij nog in huis en welke zou jij persoonlijk om willen bouwen tot een Mac? Laat het weten in de reacties hieronder!