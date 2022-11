Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

New York City is top, maar niet als je met 300 iPhones over straat loopt

New York City is wat OMT-redacteur Mark Hofman betreft een fantastische stad. Indrukwekkende wolkenkrabbers, talloze fantastische restaurants en de manier van leven zorgen voor een intrigerende ervaring, maar veilig is het helaas niet altijd. Al helemaal niet als je met 300 iPhones over straat banjert. Goh, je verwacht het niet…

Laat ik het zo zeggen: je kunt in New York best wel over straat met dure spullen op zak. Zorg er alleen voor dat je er niet al te veel mee te koop gaat lopen. In ieder geval niet zoals een bijdehante man uit de wereldstad dat deed toen hij met een glimlach op het gezicht de iconische Apple Store aan Fifth Avenue verliet.

New York: de stad die nooit slaapt

New York heeft niet voor niets de bijnaam The City That Never Sleeps. Het leven gaat vierentwintig uur per dag door. Het is dus niet voor niets dat de iconische Apple Store op Fifth Avenue dan ook de hele dag door geopend is. Want je zal om 03:00 uur in de nacht maar wakker worden en een gloednieuwe iPhone nodig hebben…ofzo?

Het leek een inwoner van New York dan ook een goed idee om rond kwart voor twee in de nacht een flinke lading iPhones aan te schaffen. Hij liep de winkel binnen, kocht vervolgens 300 iPhone 13-modellen en verliet de winkel met drie grote tassen vol met smartphones. Bedoeld voor eigen verkoop.

iPhones in trek bij criminelen

Van die verkoop kwam het voor een deel van de producten niet. De man zette namelijk nog geen stap buiten de Apple Store of hij had twee criminelen voor zijn neus staan die de tassen wilde hebben. Toen de beste man het verzoek afsloeg ontstond er een gevecht, waardoor hij één van de drie tassen verloor.

Hoewel het niet heel ongebruikelijk is dat iPhones gestolen worden in New York, haalden de criminelen dit keer wel echt een flinke buit binnen. De waarde van de drie tassen lag in totaal rond de 95.000 dollar. Laten we zeggen dat de 300 iPhones per 100 stuks verdeeld waren in de tassen en we weten dat de criminelen zo’n 31.666 dollar binnen wisten te halen.

Op moment van schrijven is er nog een onderzoek gaande naar de overval.