Onze Mythic Quest-interviews: ‘Nog geen backlash van gamers, maar er is tijd’

Ooit afgevraagd hoe het is om voor een game-ontwikkelaar te werken? De Apple TV+-show Mythic Quest duikt daar bovenop… soort van. Het is niet alsof het ook maar in de buurt komt van een echte ontwikkelaar, maar de komedie is wel verdraaid vermakelijk. OMT-redacteur Dennis Mons sprak de cast voor het derde seizoen van de heerlijke serie.

Mocht je geen idee hebben wat Mythic Quest is: het draait om een ontwikkelaar die bezig is (in eerste instantie) met een enorme open wereld game a la World of Warcraft. We nemen een kijkje in de keuken bij deze komedie en hoewel het bedrijf zwaar overdreven wordt, is het een heerlijke kantoorserie vergelijkbaar met The Office.

Mythic Quest is niet The Office en toch ook wel

Het is prachtig als een tv-serie mijn innerlijke (en uiterlijke) nerd aanspreekt. En dat hebben de eerste twee seizoenen van Mythic Quest zeker gedaan. Het gaat over een megalomane, egocentrische, maar charmante baas Ian Grimm (gespeeld door Rob McElhenney) en zijn compagnon Poppy Li die feitelijk de game ontwikkelt en heerlijk vaak moppert.

Maar ook de rest van het bedrijf is intrigerend en hilarisch zoals de ‘ouderwetse prozaschrijver’ C.W. Longbottom (F. Murray Abraham), de geldwolf Danny Pudi (Brad Bakshi) en de ietwat lullige producer David Brittlesbee (David Hornsby) die het zootje ongeregeld maar niet onder controle krijgt.

Al met al een heerlijke serie en deze week is seizoen 3 van start gegaan en ik mocht even kletsen met al deze mensen.

Zo blijkt actrice Charlotte Nicdao (Poppy Li) een groot fan van Star Wars, en dan vooral Yoda te zijn. Naast haar zat Imani Hakim die Dana speelt in de serie.

Charlotte: Als je echt Poppy was, zou je dan een Star Wars-game gaan maken?

Charlotte: “Als ik een combinatie zou zijn van Poppy en mezelf, zou ik 100 procent een Star Wars-game maken. Maar alleen Poppy zou zeker niét een Star Wars-game willen maken. Zij is juist veel meer bezig met haar eigen nalatenschap.”

Imani, je personage begon als tester en samen met Rachel (gespeeld door Ashley Burch) waren jullie zo een schattig stel op de bank tijdens het gametesten. Maar je personage wordt behoorlijk baziger in het nieuwe seizoen.

“Haha ja, als personage… ik heb het van de besten geleerd door de mensen om haar heen. Ze heeft een strak doel voor ogen en is dus niet meer het lieverdje uit de eerste twee seizoenen. Niemand mag daarvoor in de weg staan.”

Het moge duidelijk zijn dat je het van de beste hebt geleerd want in het nieuwe seizoen klik je met Ian op een hoger niveau als een kloon. Heb je Rob bestudeerd om dat voor elkaar te krijgen?

“Oh zeker ja, ik was die creep die continu bij hem spiekte. Zijn maniertjes, zijn tone of voice. Het was een grappig proces.”

Rob (ook de producer van de serie) is nogal all over the place, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien in de serie Wrexham (waar hij een voetbalclub heeft gekocht in Wales met Ryan Reynolds, red.). Is hij ook zo op de set?

Charlotte: “Oh ja hij heeft altijd zoveel energie en dat is aanstekelijk. Voor een groot deel van dit seizoen draaide het vooral om Poppy Li, Dana en Ian. Het was ook een leuke uitdaging om op de nieuwe, steriele set te werken, waarvan ik hoop dat mensen het tof vinden. Er was namelijk niet, en zo was het bedoeld, veel om mee te werken. De energie van ons was daarom nog belangrijker om te gebruiken dit seizoen.”

Tijd om ook even te zitten met David Hornsby die niet alleen David Brittlesbee speelt, maar ook mede-producer is van de show.

Ik geef ruiterlijk toe: ik heb alle tien afleveringen van dit seizoen in één avond gekeken (sorry mensen, voordeel van het vak, de serie heeft elke week een nieuwe aflevering, red.).

“Echt waar? Oeh, wat is je oordeel, je bent dan één van de eersten.”

Ja fantastisch! Maar ik ben dan ook een fan. Wat ik zó tof vind is dat het zo’n diverse serie is met personages met verschillende achtergronden en geaardheden zonder dat het irritant is. Hebben jullie dat uitgevogeld, of kwam het gewoon zo?

“We hebben veel personages en het is een ‘kantoorkomedie’ en daarom moeten we ook personages hebben van allerlei pluimage. En dus focusten we ons op dat feit in de videogamewereld er van alles wat wils is; van de ‘eenzame testers’ tot aan Ian en Poppy die de game hebben gecreëerd. Dus je hebt die wereld, maar ook bijvoorbeeld Carol van HR (gespeeld Naomi Ekperigin, red.) die gewoon aan het einde van de dag lekker naar huis wilt gaan.”

Nu willen gamers nogal… stug zijn. Je zei ooit in een interview dat de backlash van gamers op bijvoorbeeld social media ruig kan zijn. Hebben jullie daar last van gehad met het maken van Mythic Quest?

“Eigenlijk niet. Maar er is nog tijd, haha. Maar je wilt met een show als deze satire van twee kanten tonen. Aan de ene kant heb je dit soort enorme gamebedrijven die platformen zijn, maar aan de andere kant hebben ze ook de verantwoordelijkheid om moeilijke sociale issues aan te kaarten als ze in de game zitten. Ben je alleen maar een platform? Of ben je ook aan te spreken net zoals grote social media-platformen als Twitter?”

Over grote social-media-platformen gesproken: jullie duiken in seizoen 3 in de Metaverse. Hoe dat zo?

“Dat komt vooral door Rob. Hij is er echt door geobsedeerd. We kregen door hem boeken in onze handen gedrukt over het onderwerp en hij zit echt in die ‘ruimte’. Het was dus passend als Ian, Robs personage, diezelfde obsessie had. Daarom ziet het nieuwe kantoor van Ian en Poppy er ook uit als Web 2.0 in plaats van Web 3.0… Nee wacht, maakt niet uit, ik heb geen idee wat ik nu zeg. Maar dat toont: ik heb geen idee.”

Als laatste had ik het genoeg te bespreken met een bijzonder stel: in de serie zorgt het personage Carol ervoor dat het personage Brad Bakshi (gespeeld door Danny Pudi) terugkeert bij Mythic Quest. En wellicht is dit de leukste combinatie van het seizoen, want ze zijn nogal onbetrouwbaar en daarom hilarisch.

Oké jullie zijn heel sneaky in zowel seizoen 2 als nu in seizoen 3: Maar welk personage van jullie is meer samenzweerderig?

Naomi: “Haha, oh Brad is véél meer samenzweerderig dan Carol!”

Dan: “Haha, ik zou ook zeggen Brad, maar Carol staat ineens Brad toe om terug te keren op kantoor. Wat is zij aan het verbergen om tot dat punt te komen!? We hebben elkaar gewoon nodig. Punt!”

De combinatie van jullie twee in Mythic Quest is dan ook echt briljant

Danny: “Ik vond dat ook zo leuk aan dat personage. In seizoen twee ging Brad de bak in en iedereen had zoiets van ‘kan gebeuren’ en vervolgens komt hij terug en vrijwel iedereen heeft ‘oh hij is terug’. Het klopte gewoon voor me. Het klopt op een Mythic Quest-achtige manier.”

Naomi, er is op een gegeven moment een enorme rant tegen een white guy op middelbare leeftijd (Phil dus, red.), en het is zo mogelijk een van de grappigste rants in het nieuwe seizoen. Waar vind je die energie?

Naomi: “Dennis, zo zit ik in elkaar. Als jij iemand nodig hebt om tegen je schreeuwen zonder enige reden: ‘I’m your gall’!! Het personage Phil is ook zo lekker om tegen te ranten. Dat je zoiets hebt van ‘Phil, moet ik dit weer doen?’. Bij Mythic Quest kan ik ook improviseren en roepen wat ik wil en dan hoor ik wel of het oké is.”

Oké nog één vraag voor Danny. Jij bent wellicht de personificatie van lafhartig (dastardly) en nogal gemeen in Mythic Quest. Waar vind je zo’n personage dan?

“Dastardly, I like that *wrijft in handen*. Naast American Psycho is dit nu een favoriet. Maar het is gewoon zo leuk om te spelen. Brad boeit het niets hoe hij impact heeft op anderen om hem heen. Hij wil gewoon het geld hebben! Hij doet niet aan groepsgesprekken, ook als het chaotisch wordt bij Mythic Quest. Hij zit in een hoek terwijl hij het aanschouwt en denkt ‘kijk naar deze idioten, ik ga hier goed geld aan verdienen’.”

Al met al dus een genoegen om deze heerlijk nerds en uitstekende acteurs te spreken. Mythic Quest staat nu op Apple TV+, en zoals gezegd; heb een beetje geduld. Elke week dropt er een nieuwe aflevering.