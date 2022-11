Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het monsterbedrag dat betaald is voor de oude Birkenstocks van Steve Jobs

Ze zien er niet prachtig uit, maar lekker lopen ze wel. We hebben het over Birkenstocks: de heerlijke slippers waar Apple-oprichter Steve Jobs onder andere groot fan van was.

Nee, geen geschiedenisverhaal over het ontstaan van Birkenstocks en het succes dat ermee gepaard ging. We vertellen je vandaag wel welk monsterbedrag met de oude slippers van Steve Jobs gepaard gaat.

Monsterbedrag betaald voor Birkenstocks Steve Jobs

Een paar dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat de oude Birkenstocks van Apple-oprichter Steve Jobs in de verkoop gaan. Tijdens een veiling zijn die slippers, en de bijbehorende NFT, ook daadwerkelijk verkocht. Van het bedrag krijgen we alleen wel een beetje pijn in de buik.

De verwachting was dat de slippers van Steve Jobs voor zo’n 80.000 dollar over de toonbank zouden vliegen. In de praktijk heeft men heel veel meer betaald voor de toegankelijke stappers. We begrijpen de wil om dit soort hebbedingen in huis te halen, maar om het geld voor een heel huis neer te leggen…

Wie de Birkenstocks precies gekocht heeft weten we niet. Dat er 280.750 dollar voor neergelegd is overigens wel. Potverdikkie wat een centen.

Waar komen de slippers vandaan?

De slippers van Steve Jobs zijn uiteindelijk in handen gekomen van Mark Sheff, de huismanager van de Apple-oprichter. Julien’s Auction, de partij die ze verkocht, laat overigens weten dat dit niet de man is die ze uiteindelijk in de verkoop heeft gezet.

Wie dat wel heeft gedaan, waarom dit gebeurde en wie ze uiteindelijk gekocht heeft blijft onduidelijk. Hoe Jobs zelf naar de slippers keek weten we, door een interview met zijn dochter Crisann Brennan, wel.

“De slippers waren onderdeel van zijn simpele kant en zijn uniform”, liet ze in 2018 weten. “Het mooie daaraan is dat jij je in de ochtend geen zorgen hoeft te maken over wat je precies moet dragen”. Een tip die veel CEO’s van andere bedrijven met liefde overnemen.