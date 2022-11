Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Opgelost! iCloud Mail werkt weer op je iPad, Mac en iPhone!

Wie vanmorgen zijn ogen opende, een bakkie koffie inschonk en aan de keukentafel zijn mail wilde lezen kwam in de problemen. De Mail-app van Apple op zowel iPhone, iPad als Mac leek te kampen met problemen. Die problemen zijn inmiddels opgelost.

Apple erkende het probleem met iCloud Mail snel en de pagina met de online statussen van zijn diensten bijgewerkt. Alles in het Apple-ecosysteem leek verder normaal te werken, maar mail kampte dus met de nodige problemen.

iCloud Mail problemen iPhone, iPad en Mac

De kans dat de Mail-app op je iPhone, iPad of Mac erg traag reageerde was groot. Sterker nog: veel gebruikers maakten online duidelijk dat de dienst zelf compleet onbereikbaar was. Iets dat volgens Apple zelf behoorde tot de gevolgen die de problemen met zich meebrengen.

Wat er precies aan de hand was lijkt nog niet duidelijk te zijn. Wel doken de eerste problemen al rond 23:00 uur Nederlandse tijd op. Vanmorgen, toen we dit verhaal voor het eerst schreven, was de dienst nog altijd niet beschikbaar of reageerde de app op iPhone, iPad en Mac nog niet naar behoren.



Apple iCloud Mail has been iffy all day. Seems like a lot of users are experiencing issues. Thankfully I'm not doing anything urgent on email today. — Fernando Gros (@fernandogros) November 2, 2022

Zoals je kunt zien heeft Apple zijn status-pagina bijgewerkt en is er een oplossing voor het probleem gevonden. Je kunt de dienst dus gewoon weer gebruiken zoals je gewend bent.

FaceTime en iMessage de pineut

Het is de tweede keer in bijna een week tijd dat Apple te maken kreeg met dergelijke problemen. Vorige week kampte het Amerikaanse bedrijf ook al met problemen rondom iMessage en FaceTime. Al waren deze problemen wel iets makkelijker op te lossen dat die van iCloud Mail.

Apple erkende de klachten van gebruikers vorige week namelijk direct en wisten de diensten, vrijwel in no time, weer online te krijgen.

Heb jij op dit moment, als Nederlandse consument, nog last van de problemen? Laat het ons weten in de reacties!

Update 10:39 | Artikel aangepast nadat Apple de problemen met Mail opgelost heeft