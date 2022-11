Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat is er nieuw in de meest recente b├Ęta van macOS Ventura?

Vanaf nu is het voor testers mogelijk de derde openbare b├Ęta van macOS Ventura 13.1 te downloaden. Voorheen was dit alleen mogelijk voor ontwikkelaars (of de mensen die zich aangemeld hebben voor het ontwikkelaarsprogramma). Ongeveer een week geleden bracht Apple nog de tweede openbare b├Ęta uit.

Mocht je interesse hebben in het testen van openbare Apple-b├Ętasoftware, dan kun je je via deze website aanmelden. Wanneer je dat doet, houd er dan rekening mee dat je te maken hebt met niet-geoptimaliseerde software. De kans dat je apparaat onbruikbaar wordt, is echter klein. Toch is meedoen geheel op eigen risico.

Derde macOS Ventura 13.1-b├Ęta

De nieuwe b├Ęta van macOS Ventura 13.1 brengt onder meer de Freeform-applicatie met zich mee. Apple ontwierp deze app in het kader van creatieve samenwerkingen. Je kunt de software gebruiken voor brainstormsessies, het uitwerken van idee├źn en het maken van notities tijdens de vele gesprekken.

Maar daar blijft het niet bij. Want met Freeform voor macOS Ventura 13.1 kun je tevens tekeningen, sticky notes, vormen, tekstvelden, foto’s, video’s, pdf’s, links en andere documenten invoegen. De Freeform-software is dan in feite een soort leeg canvas waar je je fantasie lekker de vrije loop kunt laten. Ideaal voor een brainstormsessie, dus.

Delen via FaceTime

De zogenaamde Freeform-borden, waar je samen aan werkt, kun je vervolgens delen via FaceTime. Je bespreekt alle idee├źn dan via videochat, bijvoorbeeld. Wanneer iemand dan een wijziging aanvoert aan zo’n bord, dan krijgt iedereen die vanzelf te zien. De wijzigingen worden namelijk allemaal gesynchroniseerd via macOS Ventura.

Verder is het zo dat de derde b├Ęta ondersteuning aanbiedt voor een verbeterde versie van de Woning-app. De architectuur is op de schop gegaan, waardoor die beter moet presteren. Deze wijzigingen zaten tevens in de tweede, openbare b├Ęta van macOS Ventura 13.1; Apple optimaliseert de boel dus voorlopig vrolijk verder.

