MacBook gekocht? Op deze manier neem jij al je pc-gegevens mee!

Switch jij van een Windows-pc naar een MacBook? Welke reden je daarvoor ook hebt, het is wel zo fijn als je jouw oude gegevens kunt overzetten op je nieuwe MacBook. Het klinkt misschien als een lastige klus, maar dat valt in de praktijk reuze mee.

MacOS en Windows zijn twee compleet andere besturingssystemen, maar toch werken veel programma’s op beide soorten. Bestanden en documenten die op het ene platform zijn gemaakt werken dan ook veelal ook op de ander, of zijn in elk geval te bekijken. Het overzetten van bestanden van een Windows-pc of -laptop naar een MacBook is dus zeker mogelijk.

Van pc naar MacBook

Het is natuurlijk mogelijk dat je helemaal schoon wil beginnen op je nieuwe MacBook, maar misschien wil je toch wat persoonlijke of werkgerelateerde gegevens overzetten. Hiervoor kun je clouddiensten gebruiken, zoals iCloud, Google Drive of OneDrive. Deze clouddiensten zijn namelijk beschikbaar op beide besturingssystemen.

Daarnaast is het mogelijk om de gegevens via een USB-stick of externe harde schijf over te zetten. Een andere manier is natuurlijk om een dienst voor gegevensoverdracht zoals WeTransfer te gebruiken. Wel kun je bij de gratis versie slechts 2GB per keer verzenden. Als je een hoop gegevens over wil zetten, is dit niet de meest efficiënte keuze.

Migratie-assistent van Apple

Apple heeft nog een andere optie in petto, namelijk de Migratie-assistent. Hiermee kan het complete proces geautomatiseerd worden, waarbij alleen belangrijke gegevens worden overgezet van een Windows-pc naar een MacBook. Ook kunnen contacten, agenda’s en e-mailaccounts worden overgezet. Daarnaast kunnen foto’s en video’s en andere bestanden worden overgezet naar je Mac.

Download de Migratie-assistent op je Windows-pc en selecteer de versie van macOS die op jouw MacBook staat. Open de applicatie en druk op Ga door. Je wordt vervolgens om toestemming gevraagd om app-gebruiksgegevens wel of niet naar Apple te verzenden. Maak een keuze en wacht vervolgens tot de Migratie-assistent jouw MacBook vindt.

Nog meer stappen

Op je MacBook open je nu ook de Migratie-assistent en open je de map Hulpprogramma’s. Deze vind je in de map Apps. Volg hier de instructies die in beeld verschijnen en kies bij Hoe wil je je gegevens kopiëren? voor Vanaf een Windows-pc. Selecteer vervolgens je pc in de lijst en druk op Ga door.

Vervolgens moet je op zowel je pc en MacBook kijken of de toegangscodes hetzelfde zijn. Als dit het geval is, klik je op Ga door op je pc. Je MacBook gaat vervolgens de bestanden op je pc scannen. Je kunt hier selecteren welke gegevens je wil overzetten. Als je alles naar wens hebt geselecteerd, druk je op Volgende. Het kan even duren voordat alles is overgezet, maar daarna ben je klaar om van je nieuwe MacBook te genieten!