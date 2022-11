Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Iconische MacBook-uitstraling gaat mogelijk toch zijn comeback maken

Het lijkt erop dat Apple gaat besluiten dat de MacBook een iconisch ontwerpelement terugkrijgt. Ooit was het een veelgeziene verschijning in koffieshops wereldwijd: de laptop met het gloeiende appellogo achterop. Maar sinds 2015 is dat niet meer het geval. Komt de iPhone-maker terug op deze beslissing? Het zou kunnen.

Dat blijkt uit een patent dat Apple in mei aanvroeg, dat onlangs aan het licht kwam (via Patently Apple). Het idee voor het design is terug te vinden in het patent genaamd “Electronic Devices With Backlit Partial Mirror Structures“. Apple heeft het over een transparante spiegel in de vorm van, bijvoorbeeld, een bekend logo.

Krijgt MacBook iconisch designelement terug?

Achter die spiegel kan Apple een lampje plaatsen, waardoor het logo dus oplicht. Welke kleur dat lichtje krijgt, daar lijkt het bedrijf nog niet over uit te zijn. In het patent staat beschreven dat het bijvoorbeeld lichtgrijs kan zijn, maar ook een niet-neutrale kleur zoals goud. Enfin, dat moeten we dus nog even afwachten.

Patently Apple merkt op dat het patent is aangevraagd door onder andere drie relatief nieuwe Apple-ingenieurs. Die mensen werken sinds 2018 bij het bedrijf uit Cupertino. Het zou kunnen dat dit recente patent nodig is om een nieuwe manier van werken te omschrijven, om een oud designelement dus terug te laten keren.

Backlit Apple-logo

De eerste Mac-laptop met een backlit Apple-logo achterop, was de PowerBook G3 die in 1999 op de markt verscheen (alweer 23 jaar geleden, ja). Vervolgens hebben wie die gloeiende Apple-logo’s zestien jaar lang kunnen aanschouwen. Totdat het bedrijf besloot dat het wel welletjes was en er ruimte was voor verandering.

In 2015 moest het verlichte logo ruimte maken voor een metalen variant, zoals die ook aanwezig was op verschillende iPad-modellen. In 2016 verscheen de eerste MacBook Pro met zo’n nieuw Apple-logo. En sindsdien heeft de iPhone-maker dus geen laptop meer met een backlit logo op de markt gebracht.

Patently Apple