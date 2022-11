Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

MacBook krijgt nieuwe camera, maar niet waar je hem zou verwachten

De MacBook van de toekomst kan zomaar eens een vernieuwde camera met zich meedragen. Dat wordt duidelijk middels een patent die, via Patently Apple, het daglicht ziet.

Mocht het model er echt komen, dan zal menig gebruiker wel even moeten wennen. De camera van de MacBook, waar naar verwezen wordt, verschijnt in dit geval op een plek die je niet zo snel zou verwachten.

Nieuwe camera MacBook op opvallende plek

In het toegewezen patent van Apple is een nieuw model MacBook te zien met een opvallend camerasysteem. Waar deze zich doorgaans boven het beeldscherm bevindt, en dus volledig gericht is op de gebruiker, zit de nieuwe camera juist aan de andere kant.

Er zijn twee manieren waarop dit mogelijk is. De eerste oplossing is het verwerken van de camera in de klep van de MacBook. In een andere geschetste situatie maakt Apple gebruik van magneten om een dergelijke camera vast te zetten.

Wat precies de bedoeling is van de nieuwe positie is niet duidelijk, al lijkt de kwaliteit wel ontzettend goed te zijn.

Zo sterk als de iPhone 14 Pro

Opvallend genoeg spreekt men in het patent over een camera van hoge kwaliteit. Zo wordt de nieuwe MacBook-camera bijvoorbeeld vergeleken met die van de iPhone 14 Pro, inclusief functionaliteiten als LiDAR én gezichtsherkenning.

Hoewel de camera boven het beeldscherm zich uitstekend kan lenen voor Face ID, lijkt Apple enige moeite te hebben om dit voor elkaar te krijgen. Hierdoor zou de tweede camera bovenop de laptop een belangrijke rol kunnen spelen.

Wanneer de laptop is dichtgeklapt zou de camera, in theorie, het gezicht van de gebruiker kunnen herkennen. Zodra jij je MacBook openklapt zou je, in dat geval, dus al ingelogd kunnen zijn. Maar goed, dat is slechts speculatie.

Het is goed om te weten dat bedrijven als Apple jaarlijks talloze patenten indient en toegewezen krijgt. De kans dat de oplossingen en producten ook daadwerkelijk verschijnen of gebruikt worden blijft altijd klein. Neem het dus wel met een korreltje zout.