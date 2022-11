Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Meesterlijk op je Mac: next-level productiviteit met zes handige handelingen

Het fijne van het aanleren van de juiste shortcuts op je Apple Mac is dat het een hoop tijd bespaart. Maar dan rest natuurlijk de vraag welke sneltoetsen je als eerste aan moet leren. Wij hebben even zes van onze favorieten op een rij gezet.

Dit maakt je leven waarschijnlijk een stuk makkelijker.

Je Apple Mac op volle snelheid gebruiken

Natuurlijk kan je lekker heen en weer zwaaien met je muis, maar je kan meer tijd besparen door het aanleren van sneltoetsen. Check deze onderstaande zes shortcuts.

#1 Snel door al je programma’s heen

Door simpelweg op Command en Tab te drukken krijg je al je openstaande programma’s te zien. Houd vervolgens de Command-toets ingedrukt en tik op de Tab-toets om door al je programma’s te springen.

#2 ‘Verstop’ een open programma

Natuurlijk kan je klikken op het gele streepje in een programma om een venster te verbergen. Toch is dat wat ons betreft al te veel gevraagd. Liever kiezen we ervoor om Command-H aan te slaan. Hierdoor parkeert het programma zich weer keurig in de taakbalk.

#3 Op je Apple Mac zoeken als Sherlock

Het gebeurt regelmatig dat je op zoek bent naar een bestand of een bepaald programma. Spotlight is daar ideaal voor. Je kan dit nuttige gereedschap direct oproepen door op Command-spatiebalk te gebruiken op je toetsenbord.

Handige Mac-sneltoetsen

#4 Deel super snel een url

Als je een toffe of handige webpagina hebt gevonden die je wilt delen, kan je er twee keer op klikken om het adres te kopiëren. Met de sneltoetscombinatie Command-L grijp je echter meteen de url. Dit trucje werkt overigens uitstekend in Safari, Chrome en andere webbrowsers.

#5 Heropenen van een gesloten tabblad op je Apple Mac

Het kan heel goed zijn dat je met enig enthousiasme een tabblad van je browser hebt gesloten. Wil je deze weer terughebben, hoef je alleen Command-Shift-T op je toetsenbord te gebruiken. Dit ‘trucje’ werkt uitstekend in de meeste webbrowsers.

#6 Open iets nieuws in vele programma’s

Een van de simpelste sneltoetsen is Command-N. Het opent vele handige functies, afhankelijk van het programma. Zo heb je meteen een blanco e-mail in Mail, een nieuwe notitie in Notes en een nieuw event in Calender.

Al met al zijn dit dus fijne, kleine kneepjes die het werktempo flink omhoog gooien. Check hier meer handige Apple-tips.