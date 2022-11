Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Doodenge Mac-app volgt iedere stap die je online zet (voor opvallend doel)

Je kunt nu een nieuwe Mac-app downloaden die de toepasselijke naam Rewind draagt. De makers van de app willen met deze software “de zoekmachine van je leven” aanbieden. Ze maken gebruik van de kracht van Apple-silicon en kunnen je helpen alles terug te vinden wat je ooit gezegd, gezien en gehoord hebt.

Dat klinkt vrij heftig en voor veel mensen waarschijnlijk doodeng. De Mac-app wordt gemaakt door mensen die eerder bij Twitter en Spotify gewerkt hebben, dus het lijkt erop dat ze verstand van zaken hebben. Rewind kan naar verluidt rauwe opnamen 3.750 keer comprimeren, waardoor je daar heel veel van op kan slaan.

Mac-app Rewind nu te downloaden

Waarom je dat zou doen? Nou, om er op een later moment dus doorheen te zoeken. Rewind is gemaakt op de fundering van een bot genaamd Scribe, die meetings opneemt. Later kun je die meetings dan terugvinden en delen, waar nodig. Met die bot kun je alles terugvinden wat je ooit gezegd, gezien en gehoord hebt.

Rewind is by design lokaal en privé. Dat betekent dat alle bestanden dus alleen op je eigen Mac staan en dat alleen jij toegang hebt tot alles wat je opslaat. En reken er maar op dat je veel bestanden kwijt kunt. Zo kan een rauwe opname van 10,5 GB teruggebracht worden naar een bestand van slechts 2,8 MB, zo luidt de belofte.

Ook alle woorden op het scherm

Daardoor kun je jarenlang van alles opslaan, ook wanneer je niet zo veel ruimte op je Mac hebt. Verder is het zo dat er geen cloudverbinding nodig is. Ook gebruikt het programma native macOS-api’s die “alle woorden op het scherm” indexeren. En met automatische spraakherkenning slaat de app alles op wat die hoort.

Het idee achter Rewind is dat je je nooit meer zorgen hoeft te maken om verloren content. Maar er schuilt ook een groot gevaar in dit soort programma’s, want wat nou als iemand toegang krijgt tot je Mac? Kun je dit soort gegevens ook in rechtszaken gebruiken? Die antwoorden blijven de makers ons echter schuldig.

Rewind