Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de volgende iOS-update je Wi-Fi verbinding beter gaat maken

Apple werkt momenteel aan een update voor je iPhone die mogelijk de problemen met Wi-Fi oplost. Die problemen zijn ontstaan toen iOS 16.1 gelanceerd werd, een update die ongeveer twee weken geleden uitgebracht werd. Sindsdien klagen veel gebruikers over de Wi-Fi-bug. Een oplossing is dus gelukkig in zicht.

Dat die update aanstaande is blijkt uit gegevens van de Apple-nieuwswebsite Macrumors. De redactie merkt daar dat die steeds meer bezoek krijgt van apparaten die draaien op iOS 16.1.1. Dat betekent dat Apple de update dus test en dat die, waarschijnlijk, binnenkort voor iedereen te downloaden is.

iPhone krijgt binnenkort een update

Helaas weten we nog niet precies wat iOS 16.1.1 allemaal met zich meebrengt. Maar aangezien de problemen met de Wi-Fi-verbinding momenteel hardnekkig zijn, is de kans groot dat Apple die problemen eerst wil wegwerken. We kunnen het ons niet voorstellen dat het bedrijf hier niet van op de hoogte is, op z’n minst.

De groep gebruikers die de afgelopen weken last gehad heeft van dit probleem, is namelijk erg vocaal. En het is ook irritant dat een iPhone zomaar ineens de Wi-Fi-verbinding verbreekt in de standby-modus. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de nacht, maar ook wanneer je je telefoon overdag eventjes aan de kant legt.

Meer problemen met iOS 16

Daarnaast hebben meer gebruikers zich gemeld met problemen die er zijn sinds de release van iOS 16. Zo gaat de accu vrij snel leeg, gaat het Spotlight-zoeken erg traag en zit er vertraging in verschillende animaties. Apple heeft dus het één en ander op te lossen, om gebruikers weer een fijne ervaring aan te bieden.

Qua nieuwe functies hoeven we niets te verwachten. Meestal is het zo dat een x.x.1-update (of een ander cijfer op de plaats van de één) softwarefouten aanpakt. Desondanks is zo’n update niet minder welkom, aangezien de lijst met problemen en irritaties dus behoorlijk aan het oplopen is, inmiddels.

Macrumors