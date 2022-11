Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone over op USB-C, maar de EU is zeker nog niet klaar met Apple

Het is de Europese Unie gelukt: het heeft Apple zo ver gekregen om in de toekomst de iPhone van een USB-C-poort te voorzien. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer, waardoor het volgende punt alweer op de agenda staat: de staat van de App Store. Krijgen we binnenkort dan daadwerkelijk winkels van derde partijen op iOS?

Nou, als het aan de Europese Unie ligt, wel dus. Hier wordt al jaren over gesproken, maar nu is de kans zeer groot dat het er ook daadwerkelijk van komt. Hoe dat ineens? Dat komt doordat de Digital Markets Act sinds 1 november van kracht gegaan is. Die act moet ervoor zorgen dat markten weer opengebroken worden.

iPhone: check, App Store: check

De Digital Markets Act moet er voor zorgen dat de platformen van Apple, Google en andere, grote, partijen onderling beter met elkaar gebruikt moeten kunnen worden. Daardoor staat de App Store wederom in de belangstelling, helemaal omdat Europees diplomaat Gerard de Graaf daar een sterke mening over heeft.

De Graaf zegt daarover het volgende. “Wanneer je een iPhone hebt, dan moet je in staat zijn apps buiten de App Store om te kunnen downloaden.” In een interview met Wired meldt de diplomaat ook dat “de consequenties significant gaan zijn”. Er komen dus heftige veranderingen aan voor bedrijven die zakendoen in de EU.

DMA moet voor veranderingen zorgen

Welke effecten kan de Digital Markets Act nog meer teweeg brengen? De wet kan ervoor zorgen dat verschillende berichtendiensten onderling met elkaar kunnen communiceren, om oneerlijke concurrentieposities van grote partijen tegen te gaan. Dat zou dus betekenen dat WhatsApp en iMessage elkaar gedwongen gaan ondersteunen, bijvoorbeeld.

Echter, waarschijnlijk gebeurt dit niet van de één op de andere dag. De Graaf verwacht namelijk ook een flinke lading aan rechtszaken die eerst afgerond moeten worden. Rechters gaan dan bepalen of dit de juiste gang van zaken is en of je iPhone beter af is wanneer je apps kunt sideloaden vanuit andere digitale bronnen.

