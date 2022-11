Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Opladers zorgen voor ophef in Brazilië: iPhone-modellen uit winkels getrokken

De autoriteiten in Brazilië hebben honderden iPhone-modellen uit de winkels getrokken op 11 november jongstleden. Het land heeft het gehad met Apple en het feit dat het bedrijf zijn smartphones zonder oplader verkoopt. De regering aldaar vindt dat het bedrijf uit Cupertino die opladers er gewoon bij moet geven.

Hier loopt al een zaak over in Brazilië, waar de rechter in het voordeel van Apple een beslissing maakte. Het bedrijf mag voorlopig nog steeds iPhones verkopen als het dat wil, totdat er een laatste beslissing over gemaakt wordt door de rechterlijke macht. Het is vooralsnog onduidelijk wanneer dit gebeurt.

iPhone kopen in Brazilië

Apple bevestigt het verhaal tegenover de redactie van Tecnoblog. De Braziliaanse consumentenbond, genaamd Procon, haalde de verschillende iPhones uit de winkels die gevestigd zijn in de hoofdstad, Brasília. Ze confisqueerden alle iPhones zonder oplader: beginnend met de iPhone 11- tot en met de 14-lijn.

De rechter vindt echter dat Apple geen regels breekt. Volgens rechter Diego Câmara Alves misbruikt de consumentenbond in deze zijn macht en verstoort daarmee de marktwerking. De bond wil een verbod op iPhone-verkoop realiseren, maar tot op heden krijgt die het er niet doorheen gedrukt via de rechtszaal.

Geen oplader in de doos

Alves maakt bovendien de opmerking dat er ook honderden andere apparaten in het land zonder oplader verkocht worden (die wel opgeladen moeten worden). Door nu de focus alleen op Apple te leggen, maakt Procon zich schuldig aan discriminatie. Maar waarschijnlijk wil de bond Apple gewoon als voorbeeld gaan gebruiken.

In september beval het Braziliaanse ministerie van justitie Apple geen iPhone-modellen zonder oplader te verkopen. Het bedrijf kreeg ook al eerder meerdere boetes opgelegd, vanwege “het bewust discrimineren van consumenten”. Ook moet het bedrijf van de overheid iedereen een oplader geven die in Brazilië een iPhone kocht na 13 oktober 2020. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

Tecnoblog