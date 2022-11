Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Misschien waren we iets te enthousiast over het scherm van de iPhone SE

Over de vierde generatie iPhone SE zeggen geruchtenmakers dat die een scherm van 6,1-inch krijgt. Maar nu blijkt weer dat dat toch niet het geval is… Mogelijk gaat Apple in 2023 niet verder dan 5,7-inch voor dat model. En dat is waarschijnlijk niet het enige waar de iPhone-maker nog niet helemaal over uit is…

Dit keer komt het gerucht bij displayanalist Ross Young vandaan. Helaas kunnen we niet direct linken naar de tweet op zijn Twitter-account, omdat die alleen zichtbaar is voor Super Followers. Dat zijn mensen die betalen voor toegang tot bepaalde tweets, die een eigenaar van het account kan afschermen.

iPhone SE: hoe groot wordt dat scherm?

Apple moet dus nog een knoop doorhakken over het schermformaat van de iPhone SE. Young meldt dat het bedrijf twee OLED-panelen van 6,1 inch overweegt van verschillende leveranciers. Maar ondertussen zijn er ook nog LCD-schermen van concurrerende partijen in de running, die 5,7- tot 6,1-inch groot zijn.

Of het nu 5,7 of 6,1-inch wordt, het lijkt om een substantiële upgrade te gaan ten aanzien van het huidige model. De derde generatie iPhone SE heeft namelijk een scherm van 4,7-inch. Veel mensen zien dit als een prima schermgrootte en vinden alles voorbij de 5-inch maar onhandig (en dat kunnen we soms best begrijpen).

Nog meer gesteggel over deze iPhone

Verder zijn er nog wat geruchten waaruit je op kunt maken dat Apple nog niet helemaal weet wat het wil. Zo zou de nieuwe iPhone SE meer op een XR moeten gaan lijken en de thuisknop dus verdwijnen. Dat zou Apple de ruimte kunnen geven die het nodig heeft, zonder de smartphone zelf al te groot te maken.

Daarnaast is er nog wat gedoe over de schermtypen. Een OLED-paneel ziet er gewoonweg mooier uit, maar kan een toestel ook duurder maken. Een LCD-paneel kan de kosten drukken, maar levert ook een scherm af dat kwalitatief iets minder sterk is. Hoe het precies zit, moeten we nog even afwachten.

