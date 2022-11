Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone SE (2024): dit weten we nu al over de budget-smartphone

De kans dat we in 2024 een nieuwe versie van de iPhone SE te zien krijgen is groot. De vraag is echter wat we er precies van kunnen verwachten. OMT-redacteur Jeroen Kraak spitte het internet door om de laatste geruchten op een rij te zetten en pikt te belangrijkste er voor je uit.

De iPhone SE is een ontzettend populair model. De smartphone is een goed alternatief voor mensen die een iPhone willen, maar een niet al te groot budget hebben voor een toestel.

De nieuwe iPhone SE

Laten we beginnen bij het ontwerp. De laatste versie van de iPhone SE zag eruit als een iPhone 8 met een schermgrootte van 4,7-inch en een thuisknop.

Dat wordt anders bij de nieuwe iPhone SE. Volgens bron Jon Posser gaat het toestel eruitzien als de iPhone XR. Dat toestel kennen we natuurlijk uit 2018. Dit model heeft een grote beeldscherm, rond afgewerkte randen en een enkele camera aan de achterkant.

Het scherm

Dat andere ontwerp zorgt natuurlijk ook voor een ander scherm. De iPhone XR had een 6,1-inch beeldscherm en het vermoeden is dan ook dat Apple kiest voor een scherm tussen 5,7- en 6,1-inch voor de iPhone SE.

De grote vraag is of Apple voor LCD of OLED gaat kiezen. De enige telefoon die op dit moment een LCD-scherm heeft, is de huidige SE. OLED is de standaard voor de modellen vanaf de iPhone 12.

Notch met Face ID?

Door het ontwerp van de iPhone XR borrelt er ook een nieuwe vraag op. Krijgt de iPhone SE een notch? En zo ja, heeft deze ook de beschikking over Face ID?

De notch lijkt volgens de geruchten waarschijnlijk, maar over Face ID is nog veel twijfel. In plaats daarvan kan Apple ook kiezen voor Touch ID op bijvoorbeeld de aanknop aan de zijkant. Van dat laatste scenario gaat bekende analist Ming-Chi Kuo uit.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

De iPhone SE in 2023 of toch 2024?

Natuurlijk is het nu alleen nog wachten wanneer de goedkopere iPhone SE in de winkel verschijnt. Hoewel velen hopen op 2023, lijkt 2024 toch wat meer waarschijnlijk.

Hoewel de iPhone SE een budgetmodel is, heeft deze vaak de meest recente chip aan de binnenkant. Aangezien het dus 2024 lijkt te worden, ligt het voor de hand dat de A16 chip aan de binnenkant zit. De chip die vermoedelijk ook de gewone versie van de iPhone 15 krijgt.