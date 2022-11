Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waar komen de onderdelen van je iPhone eigenlijk allemaal vandaan

Het is de standaardzin op veel Apple-producten: Designed in California, assembled in China. Maar waar komen alle onderdelen van die iPhone nu precies vandaan? OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt het je. Een kleine spoiler: nee, niet alles komt uit China.

De iPhone is natuurlijk een hartstikke complex apparaat. Er zitten tig onderdelen in die samen de smartphone vormen. Al die onderdelen komen bij elkaar in China waar het vervolgens allemaal in elkaar wordt gezet, maar die onderdelen zelf komen weer uit andere plaatsen in andere landen, maar waar precies?

Hier komt het scherm van de iPhone vandaan

Laten we beginnen bij hetgeen wat je het eerst ziet als je een iPhone vast hebt: het scherm. Deze wordt geproduceerd in Zuid-Korea. De makers zijn namelijk LG en Samsung, twee elektronicabedrijven die je vast wel kent.

Op het scherm zit Gorilla Glass, de extra stevige glasplaat die er voor zorgt dat er niet meteen een barst in je scherm zit als je jouw telefoon per ongeluk laat vallen. Deze wordt gemaakt in de Verenigde Staten, Taiwan of Japan.

Chips en geheugen

Iets wat ook uit Japan komt is de het flash- en DRAM-geheugen. Deze zijn afkomstig van het Japanse Kioxia.

Wat een iPhone natuurlijk echt een iPhone maakt, is de A-chip die door Apple zelf is ontworpen. Deze wordt dan weer geproduceerd door het Taiwanese TSMC.

De Taiwanese onderdelen kunnen nog wel eens voor spanning zorgen aangezien dat land in conflict is met China, dat het ziet als een afvallige provincie. De hele telefoon wordt natuurlijk in elkaar gezet door Foxconn in China, waardoor de logistiek tussen de landen soms in gevaar kan komen.

De iPhone is een wereldproduct

Dit zijn natuurlijk allemaal grotere onderdelen, maar er zijn natuurlijk ook genoeg kleintjes. Denk bijvoorbeeld aan powermanagement-onderdelen, USB-microcontrollers en chips voor draadloze connecties. Ook deze zijn afkomstig van bedrijven van groot tot klein over de hele wereld.

Zo heb je natuurlijk Broadcom en Texas Instruments, maar ook kleinere fabrikanten uit Zuidoost-Azië. Deze bedrijven maken ook weer gebruik van grondstoffen zoals bijvoorbeeld kobalt dat weer in Afrika te vinden is.

Kortom, je iPhone wordt ontworpen in de Verenigde Staten, in elkaar gezet in China, maar de rest van de onderdelen komen van over de hele wereld. Dat is dus een ingewikkeld logistiek proces dat jouw smartphone een internationaal gadget maakt.