iPhone tot iPad: zo zorg je dat Siri direct al je wekkers uitschakelt

Hoor je ergens in huis een wekker afgaan? Je hoeft niet naar de andere kant van je huis te stormen om de wekker uit te zetten, maar kunt hiervoor gewoon Siri inschakelen, bijvoorbeeld op je iPhone.

Je zal het net hebben: je hebt een wekker gezet om je ergens aan te herinneren, zoals een meeting of als melding wanneer de oven klaar is, maar net op dat moment ben je in een andere kamer. Je kunt gelukkig Siri inschakelen op een iPhone, iPad of HomePod, zodat je niet direct alles hoeft te laten vallen waar je mee bezig bent.

iPhone, iPad en HomePod: wekkers uitschakelen

Het enige wat je tegen Siri hoeft te zeggen is: Hé Siri, zet het alarm van de iPhone uit. Natuurlijk kun je hiervoor in de plaats ook een iPad of HomePod noemen. Het is jammer genoeg wel belangrijk dat je meldt op welk apparaat de wekker uitgeschakeld moet worden. Anders zegt Siri namelijk dat er geen wekker staat ingesteld op het apparaat waar je tegen praat.

Wel is het belangrijk om te weten dat deze functie alleen werkt op apparaten met iOS 16 of iPad OS 16. Op een iPhone of iPad met een oudere versie werkt het dus niet.

Zo schakel je Siri in

Natuurlijk moet je Siri wel ingeschakeld hebben om van deze handige wekkerkiller gebruik te maken. Pak je iPhone of iPad erbij en ga naar Instellingen. Druk vervolgens op Siri en zoeken. Je hebt nu twee opties. Je kunt Luister naar ‘Hé Siri’ inschakelen en de slimme assistent op deze manier activeren.

De andere optie is om Druk op de zijknop voor Siri in te schakelen. Dan hoef je alleen maar de aan/uit-knop van je iPhone of iPad kort ingedrukt houden om Siri tevoorschijn te halen. Indien je dat fijn vindt kun je natuurlijk ook beide opties activeren. Als je niet in de gelegenheid bent om te praten kun je dan alsnog met de slimme assistent aan de slag, maar ook wanneer je even geen handen vrij hebt kun je Siri erbij halen.