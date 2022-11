Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Achter slot en grendel: hoe jij de foto’s op je iPhone kunt beschermen

Wil je jouw iPhone met een gerust hart op tafel laten liggen als je even in een andere ruimte moet zijn, dan zal het vergrendelscherm van je telefoon je al wat rust geven dat er niemand door je foto’s heen zal bladeren. Maar is dat genoeg?

Als er vrienden of gezinsleden in huis zijn die je pincode, wachtwoord of patroon weten, is dat natuurlijk een ander verhaal. Mogelijk heb je jouw iPhone net nog gebruikt en is hij nog enkele minuten ontgrendeld. Dat is afhankelijk van wat je zelf hebt ingesteld.

iPhone achter slot en grendel

In dat geval heb je vrij weinig aan het vergrendelscherm en heb je iets anders nodig als barrière. Daarom is het handig dat Apple het mogelijk heeft gemaakt om één specifieke fotomap achter slot en grendel te gooien op de iPhone. Dat is heel handig als je een bepaald project of bepaalde hobby (nog even) geheim wil houden.

Een vergrendelde map zorgt ervoor dat je belangrijke foto’s en filmpjes altijd veilig zijn, waar je ook bent. Zelfs als je jouw vrienden vertrouwt, zal dat de nodige rust geven. Ook als je op je iPhone foto’s van bijvoorbeeld een vakantie wil laten zien, voorkom je op deze manier dat de kijker deze vergrendelde map onder ogen krijgt.

Zo stel je het in

Hoewel Android-gebruikers niet alleen foto’s maar ook mappen met andere bestanden kunnen afschermen, werkt dat op de iPhone alleen binnen de app Foto’s. Om toegang te kunnen krijgen tot deze map moet je op iPhones met iOS 16 of nieuwer een pincode, Face ID of Touch ID gebruiken. Zolang de pottenkijker deze toegang niet heeft, zit je safe.

Selecteer een foto in de galerij op je iPhone en druk rechtsboven in beeld op de drie horizontale puntjes in een cirkel. Kies hier voor Verberg. De foto komt vervolgens in het album Verborgen terecht. Deze vind je bij het tabblad Albums helemaal onderin de lijst.