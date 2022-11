Werknemers van de Foxconn-fabriek in Zhengzhou (China) protesteren al enige tijd voor de deur van hun werkplek. De fabriek, die mede verantwoordelijk is voor de productie van de iPhone 14, is al langer het middelpunt van controverse.

Het protest had al langere tijd een grimmige sfeer, maar is inmiddels geëscaleerd. Rellen tussen werknemers van Foxconn en de autoriteiten zijn uitgebroken.

Op social media zijn verschillende video’s en foto’s verschenen van de rellen tussen Foxconn-werknemers en de plaatselijke politie. Die agenten zijn in witte COVID-pakken te zien en gewapend met knuppels. De beelden, die de wereld overgingen voor de Chinese regering kon ingrijpen en censureerde, laten de grimmige sfeer voor de iPhone-fabriek duidelijk zien.

Volgens de Wall Street Journal begonnen de protesten vreedzaam. Werknemers van Foxconn, die mede verantwoordelijk zijn voor de productie van de iPhone 14, uitten middels deze weg hun ongenoegen over de werkomstandigheden. Leidinggevenden lieten echter niets van zich horen en besloten de politie in te schakelen. Na het arriveren van de autoriteiten braken de rellen uit.

❗️Protests and riots are happening at Foxconn's largest IPhone factory in the Mainland 🇨🇳 China's City of Zhengzhou.

Over 100,000 people have been locked in their "factory dorms" for weeks, many without pay due to China's authoritarian lock downs. pic.twitter.com/PX8XRUEdN1

— Libertariananitionalist (@RiceEat17712218) November 23, 2022