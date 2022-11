Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone-apps negeren Apple’s eigen privacy-functie en volgen gebruikers toch

In december 2020 introduceerde Apple een iPhone-functie genaamd App Tracking Transparency. Het moest dé manier zijn om gebruikers te beschermen tegen ontwikkelaars die ongelofelijk veel gegevens van ze verzamelen. De praktijk wijst echter iets anders uit.

Twee iOS-ontwikkelaars hebben een iPhone gejailbreaked om alle inkomende en uitgaande netwerkgegevens te scannen. En wat blijkt? Er zijn aardig wat apps die de beschermende functie omzeilen en gebruikers alsnog volgen.

iPhone-apps negeren privacy-functie

Opvallend aan het onderzoek is dat het niet de apps van derde partijen, maar die van Apple zelf zijn. Ze omzeilen de functionaliteit, verzamelen gegevens van de iPhone gebruiker en sturen gedetailleerde informatie terug naar het Amerikaanse bedrijf.

Volgens onderzoekers Tommy Mysk en Talal Haj Bakry gaat het om de volgende applicaties:

App Store

iTunes Store

Apple Music

Apple TV

Boeken

Aandelen

De applicaties in kwestie maken gebruik van verschillende apparaat-ID’s, verzamelen gegevens over het apparaat en bekijken het gedrag van de gebruiker. Hoewel de iPhone-modellen in kwestie over een jailbreak-versie van iOS 14.6 beschikte, kwamen de twee ontwikkelaars ook met een normale iPhone met iOS 16 tot dezelfde conclusie.

Het was niet mogelijk om de inhoud van de verzoeken in te zien, maar de frequentie waarin ze verschenen was net zo hoog.

App Store volgt iedere stap

Het is niet de eerste keer dat dergelijke informatie aan het licht komt. Begin deze week kwam al het verhaal naar buiten dat iPhone-gebruikers op de voet gevolgd worden binnen de Apple App Store. De downloadwinkel wordt natuurlijk in het bovenstaande artikel ook al genoemd.

In het onderstaande artikel vertelt Wesley je meer:

Het nieuws zal, indien het echt blijkt te kloppen, niet heel lekker vallen bij ontwikkelaars van derde partijen. Zo hebben verschillende app-ontwikkelaars al laten weten het niet eens te zijn met de iPhone-functionaliteit. Meta, toen nog bekend als Facebook, liet eerder al weten miljarden te verliezen door App Tracking Transparency.

Het feit dat Apple zelf wel zijn gebruikers blijft volgen is wat dat betreft alles behalve chique.