Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Weekend Poll: moeten iPhone-apps ook buiten de App Store te halen zijn?

Afgelopen week werd duidelijk dat de Europese Unie nog niet van plan is Apple met rust te laten. Na de USB-C verplichting wil het Apple ook verplichten om downloadwinkels van derde partijen toe te staan op de iPhone.

We zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar hoe de community rondom het Amerikaanse bedrijf over de situatie denkt. Daarom een uitstekende vraag om te stellen in deĀ Weekend PollĀ van deze week.

iPhone-apps buiten App Store installeren

Consumenten met een iPhone op zak weten hoe het installeren van applicaties werkt. Je opent de Apple App Store, zoekt naar de desbetreffende app en installeert deze. Niet alleen een toegankelijke, maar ook veilige manier om je smartphone van handige nieuwe toevoegingen te voorzien.

Bij Android werkt dat overigens net iets anders. Waar het proces via de officiƫle downloadwinkel (de Google Play Store) hetzelfde werkt, krijgen deze consumenten nog een extra optie aangereikt.

Het is via namelijk ook mogelijk om applicaties uit winkels van derden te downloaden of simpelweg van het web te halen. Iets wat de Europese Unie een goed idee lijkt te vinden. Het is van plan om Apple, dat dit dus niet toestaat op de iPhone, te verplichten dezelfde tactiek te hanteren.

Is dat een goed idee of moet we dit niet willen? Laat het weten in de onderstaande poll:

Uiteraard kan je ook altijd je antwoord onderbouwen in de reacties onder dit artikel.

Apple Pencil (eerste-generatie) op nieuwe iPad belachelijk

In de vorige editie van deĀ Weekend Poll haalden we een opvallende beslissing van Apple aan. De nieuwe iPad (tiende-generatie) beschikt namelijk over een USB-C-aansluiting, maar heeft nog steeds geen ondersteuning voor de tweede-generatie Apple Pencil.

We vroegen jullie of dit een logische beslissing is of dat het helemaal nergens op slaat. Het antwoord had niet duidelijker kunnen zijn.

In totaal hebben 397 mensen de poll van de vorige editie ingevuld. Daarvan waren 322 mensen (81,11 procent) het erover eens dat het gebrek aan ondersteuning voor de nieuwere Apple Pencil ronduit belachelijk is. Van het overige deel zeiden 66 mensen (16,62 procent) niet te geven om de beslissing en waren er 9 mensen (2,27 procent) die de keuze van Apple volkomen begrepen.

Benieuwd wat de uitslag is van deĀ Weekend PollĀ van deze week? Je leest het in de editie van volgende week!