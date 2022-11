Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple tilt Always-on van iPhone naar hoger niveau in iOS 16.2

Het Always-on-scherm op de iPhone 14 Pro heeft een update gekregen in iOS 16.2, zo blijkt uit een recente b├Ętaversie. Dankzij de nieuwe mogelijkheden krijg je als gebruiker toegang tot extra opties met betrekking tot personalisatie. En dat is meer dan welkom op een apparaat dat we soms als een verlengstuk van onszelf zien.

Toen Apple de iPhone 14 Pro met het Always-on-scherm liet zien, was er meteen wat kritiek online te vinden. Hoewel het tof is dat Apple dit doet, voelde veel gebruikers zich ook ietwat overweldigd door alle mogelijkheden. Het scherm laat namelijk ontzettend veel informatie zien, wat soms net even teveel kan zijn.

iPhone-update met Always-on-opties

Wanneer het scherm enigszins gedimd aanstaat, dan krijg je je achtergrond, widgets, live activiteiten, notificaties en de klok te zien. Dat is inderdaad een hoop en daarom is het goed om te zien dat iOS 16.2 hier verandering in aanbrengt. De b├Ętaversie introduceert namelijk een aantal extra schuifknoppen.

Voorheen was het zo dat je het Always-on-scherm alleen aan en uit kunt zetten. Je had verder geen invloed op de invulling van dat scherm. Maar dankzij de extra knoppen bepaal je zelf wat je ziet. Helaas kun je nog niet alles aanpassen wat je wil, maar met twee knoppen kun je de informatielading toch beperken.

Wat kun je weghalen?

Er zijn twee toggles beschikbaar. De eerste knop haalt de achtergrond weg en vervangt hem voor een zwarte achtergrond. Dat is wel zo rustig voor je ogen. De widgets, de klok en andere elementen zijn dan nog steeds zichtbaar, dus dit lost slechts een deel van het probleem op. Wat kun je met de tweede optie?

Nou, daarmee haal je je notificaties weg. Dat kan handig zijn om twee redenen: minder information overload, maar ook in het kader van privacy. Dan ziet niet iedereen van wie je berichten krijgt, bijvoorbeeld. Laten we hopen dat Apple in de toekomst meer toggles toevoegt. Het is altijd fijn extra opties te hebben.

Apple