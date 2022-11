Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het Korreltje Zout: iPhone 15 Pro met USB-C en de strijd met Google

Apple is zonder enige moeite dagelijks het onderwerp van gesprek. Is het niet vanwege de acties van het bedrijf zelf, dan is het wel door de vele geruchten die eromheen te vinden zijn. De aanstaande iPhone 15 of toch een nieuwe MacBook: reden genoeg voor de consument om erover te praten.

Precies om die reden hebben we bij One More Thing Het Korreltje Zout in het leven geroepen. Een klein rubriekje waarin OMT-redacteur Mark Hofman iedere week de meest besproken geruchten van de afgelopen week voor je op een rij zet.

iPhone 15 Pro pakt voordeel met USB-C

Dat de iPhone 15 Pro, het toptoestel dat volgend jaar op de markt verschijnt, USB-C krijgt zal weinig mensen verbazen. Alleen het voordeel dat daarbij komt kijken wordt wellicht nog onderschat.

Begin deze week kwamen we informatie tegen van Ming-Chi Kuo. Daarin werd duidelijk dat de iPhone 15 Pro een gigantische boost krijgt op het gebied van snelheid. Benieuwd waar dat ’em precies in zit? Je leest het in het onderstaande artikel:

Apple richt pijlen op Google

De concurrentiestrijd tussen Apple en Google gaat al jaren los, maar ging nooit over de core-business van één van de twee partijen. Daar lijkt het bedrijf van Tim Cook overigens wel verandering in te willen brengen.

Als we de bronnen van The Information mogen geloven is Apple achter de schermen druk bezig met zijn eigen zoekmachine. Wesley vertelt je in onderstaand artikel meer:

AR/VR Headset: duurder dan iPhone 15 Pro?

Bloomberg-journalist Mark Gurman lijkt overtuigd te zijn van de AR/VR-headset van Apple. Hij wist eerder al te melden dat we begin volgend jaar kennismaken en komt nu zelfs met een prijsindicatie.

De grote vraag is natuurlijk: wordt de bril goedkoper of duurder dan de iPhone 15 Pro? Het antwoord zal je waarschijnlijk niet bevallen:

