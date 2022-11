Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘iPhone 15 Pro krijgt USB-C met flinke boost in snelheid dataoverdracht’

Het lijkt erop dat de iPhone 15 de eerste iPhone kan worden die van Apple een USB-C-poort krijgt. Niet omdat Apple dat per se wil, maar omdat dat moet van de Europese Unie. Anders mag de iPhone-maker zijn smartphones niet meer in Europa verkopen. Klinkt rot, maar de verandering kan ook positieve gevolgen hebben.

Niet alleen kunnen we door de verandering allerlei apparaten in huis gewoon met één oplader opladen, ook krijgt de iPhone 15 Pro dan zelf nog een voordeeltje. De aankomende twee Pro-toestellen krijgen volgens analist Ming-Chi Kuo namelijk een flinke boost in de snelheid van dataoverdracht. Alleen via de kabelaansluiting.

iPhone 15 Pro met USB-C

Hoewel de verwachting is dat de complete iPhone 15-line-up een USB-C-poort krijgt, lijken alleen de Pro-modellen te profiteren van de hogere snelheid. Dat komt doordat Apple besloten zou hebben dat de iPhone 15 en 15 Plus blijven steken op de USB 2.0-snelheid. Dat is dezelfde snelheid als de Lightning-poort.



Mocht dit allemaal kloppen (met geruchten houden we een slag om de arm), dan gaat die snelheid dus niet voorbij de 480 Mbps. Dat zou ook inhouden dat de iPhone 15 Pro en Pro Max straks nog verder afwijken van de twee standaardmodellen. Apple wil consumenten dan nog meer aanbieden met die varianten.

Hoe snel is de Pro dan straks?

De iPhone 15 Pro en Pro Max krijgen straks, aldus Kuo, “tenminste USB-C 3.2 of Thunderbolt 3”-snelheden voor de dataoverdracht. Mocht dat kloppen, dan gaat de snelheid er dus echt flink op vooruit. Thunderbolt 3 biedt overdrachtssnelheden tot 40 Gbps aan. USB-C 3.2 gaat tot maximaal 20 Gbps.

Uiteraard moeten we nog even afwachten. Apple moet voor het einde van 2024 een iPhone hebben die USB-C ondersteunt. Dus wellicht voert Apple die verandering pas door voor de iPhone 16. Echter, met dit soort grote veranderingen kun je de pleister er maar beter zo snel als mogelijk aftrekken. Dan heb je het maar gehad.

