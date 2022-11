Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 Pro zonder fysieke knoppen: gaat hij de AirPods achterna?

De iPhone 15 Pro: het duurt nog even voor hij er is, maar het enthousiasme is er niet minder om. Nadat Apple zijn AirPods dit jaar voorzag van aanraakgevoelige-bediening, lijkt ook de smartphone van volgend jaar met de innovatie te werken.

Het was Ming-Chi Kuo die vorige maand als eerste met een dergelijke bericht kwam. Leverancier Cirrus Logic dikt het gerucht nog eens extra aan.

iPhone 15 Pro lijkt AirPods achterna te gaan

Haptische knoppen, dat is waar leverancier Cirrus Logic rekening mee houdt. Volgens het bedrijf wil Apple het met de iPhone 15 helemaal anders aanpakken dan dat het sinds 2007 heeft gedaan. Althans, op dit gebied dan.

Tegenover analisten laat CEO John Forsyth weten met een grote partner samen te werken. Het bedrijf uit Texas levert mixed-signal chips en haptic drivers voor de Taptic Engine die in de iPhone zit. Volgens Forsyth kunnen consumenten en analisten het component vanaf halverwege volgend jaar verwachten. Iets dat uitstekend in lijn ligt met de komst van de iPhone 15 Pro.

Barclays-analisten Blayne Curtis en Tom O’Malley weten naar eigen zeggen precies waar Forsyth naar refereert. Het gaat volgens beide heren om de volgende generatie Taptic Engine die bedoeld is voor de haptische knoppen die op de iPhone 15 Pro verschijnen.

Hetzelfde als de AirPods?

Hoe Apple dit precies aan zal pakken weten niet, maar er is een grote kans dat het Amerikaanse bedrijf dezelfde tactiek hanteert als bij de AirPods. De tweede-generatie Pro beschikt bijvoorbeeld over drukgevoelige knoppen, waarmee het volume door middel van bewegingen en trillingen geregeld kan worden.

Mocht dat daadwerkelijk bij de iPhone 15 Pro ook gebruikt worden, dan is de kans vrij groot dat de knoppen een zelfde uitstraling krijgen.

Hoewel het dus nog lang duurt voordat de iPhone 15 Pro op de markt verschijnt, zijn er de laatste tijd al wel veel geruchten rondom het toestel te vinden.