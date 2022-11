Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 14 Pro (Max) voor sinterklaas of kerstmis? Dan ben je te laat!

Wil je jouw geliefde, familielid, of iemand anders verrassen met een iPhone 14 Pro (Max)? Dan ben je nu echt te laat. Tenminste, als je via Apple wil bestellen.

De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn twee modellen die hartstikke populair zijn. Apple kan de vraag voor de toestellen al sinds de release niet aan, waardoor er flinke wachttijden zijn. Je moet dus geduld hebben als je een van de telefoons in je handen wil hebben.

Geen sinterklaas en kerstmis met de iPhone 14 Pro (Max)

Sterker nog, op dit moment is de wachttijd voor de verschillende modellen van de iPhone 14 Pro en Pro Max meer dan een maand. Dat betekent dus dat je te laat bent als je het toestel voor sinterklaas of kerstmis cadeau wil doen.

Voor de iPhone 14 Pro maakt het niet uit welke kleur of welke hoeveelheid opslagruimte je wil hebben. Bij al deze telefoons staat de leverdatum op 27 december. Hetzelfde geldt voor de Pro Max. Ook bij dit model zijn alle kleuren en opslaggroottes niet leverbaar voor 27 december. De feestdagen komen dus echt te vroeg.

Wil je een gewone iPhone 14? Dan is er geen enkel probleem qua levering. Als je het model vandaag bestelt, kan deze morgen al geleverd worden. Hetzelfde geldt voor alle kleuren en opslagruimtes bij de 14 Plus. Deze zijn allemaal leverbaar bij Apple.

Toch nog een laatste kans?

Wil je toch een iPhone 14 Pro of Pro Max? Dan zijn er gelukkig nog andere manieren om aan de telefoon te komen. Je kunt het proberen bij verschillende andere winkelketens. Zo is het bij Amac niet helemaal duidelijk hoe lang het gaat duren. De verwachte levertijd staat op december voor de Pro en Pro Max.

Ook bij Mediamarkt is het onduidelijk. Daar zijn de iPhone 14 Pro en Pro Max niet te bestellen. Bij Bol.com zelf is het toestel ook niet leverbaar. Wel zeggen derde partijen op de site het toestel sneller te kunnen leveren. Bij CoolBlue is alleen de 14 Pro Space Black met 1 TB op voorraad.

Een winkel die ook nog wat voorraad heeft van de Pro en Pro Max is Belsimpel. Al ligt het eraan welk model je wil. Zo is daar bijvoorbeeld de gouden Pro met 512 GB op voorraad.