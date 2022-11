Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Mysterieuze MagSafe-update levert je iPhone toch wel wat voordeel op

Apple heeft al een tijdje niets te melden over de MagSafe-opladers en het opladen van een iPhone 14 of iPhone 14 Pro gaat ook niet echt sneller. Maar uit extern onderzoek blijkt nu wat anders. De Pro Max-variant van dit jaar laadt iets sneller op dan de iPhone 13 Pro Max die in 2021 op de markt verscheen.

Sinds de introductie van de MagSafe, een draadloze oplader voor de iPhone, presteert de accessoire consequent hetzelfde. Het apparaatje laadt nog altijd op met een snelheid van maximaal 20 watt, waardoor het soms best lang duurt met opladen. Maar op de iPhone 14 Pro Max gaat het iets sneller.

MagSafe laadt sneller op?

Dat blijkt uit een test (en video) van ChargerLAB. In de test leggen de videomakers een iPhone 13 Pro Max en een iPhone 14 Pro Max op een MagSafe-oplader. Vervolgens houden ze bij hoe lang het duurt voordat beide toestellen opgeladen zijn. Je kunt de bevindingen in de onderstaande video bekijken.

In beide gevallen gebruikt ChargerLAB een standaardoplader van Apple. En wat blijkt: het nieuwere model kan voor langere tijd, hogere laadsnelheden vasthouden in vergelijking met de versie van vorig jaar. Dat klinkt leuk en aardig, maar over wat voor een winst hebben we het dan precies?

Niet heel veel sneller, helaas…

De iPhone 14 Pro Max ging van nul naar honderd procent in twee uur en achttien minuten. En dat terwijl de iPhone 13 Pro Max daar twee uur en 26 minuten over deed. Het is een verschil van zes minuten — heel veel is het niet, maar het laat wel zien dat er dus iets onder de motorkap veranderd is op het gebied van Magsafe.

Wat er veranderd is, dat is helaas niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt de verbeterde thermische situatie binnen de iPhone 14 Pro Max een rol hierin, waardoor warmte beter verspreid kan worden. Als de iPhone zichzelf koel kan houden tijdens het warme proces van het opladen, dan kan die sneller opgeladen worden.

ChargerLAB