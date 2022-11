Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 14 Pro kopen voor de feestdagen? Dan moet je er snel bij zijn!

Apple laat via een officieel bericht op de eigen website weten dat de iPhone 14 Pro en Pro Max straks minder goed verkrijgbaar zijn. Afgelopen vrijdag kwam dit ook al in het nieuws, met de boodschap dat dit eens een keer niet door covid-19 kwam. Maar nu is het virus wel weer verantwoordelijk voor de vertraging.

Wat is er aan de hand? In de afgelopen weken gingen er alsnog enkele fabrieksdeuren dicht van onder meer het Chinese Foxconn. Dat is nog altijd de grootste leverancier van Apple. Als er daar problemen zijn, dan heeft dat invloed op de plannen van het Amerikaanse bedrijf. En dat zien we nu dus wederom gebeuren.

iPhone 14 Pro slechter verkrijgbaar

De deuren moesten dicht vanwege een lokale lockdown, die te wijten is aan een covid-19-uitbraak. China hanteert een zero covid-beleid, waardoor mensen veelal binnen opgesloten worden. Ze mogen niet de straat op en kunnen daardoor niet naar hun werk (maar in sommige gevallen mag dat ook weer wel).

Apple hecht daarnaast veel waarde aan de gezondheid van medewerkers uit de bevoorradingsketen, waardoor de iPhone-maker het ook belangrijk vindt dat mensen thuis blijven om uit te zieken. Maar dit betekent dus wel allemaal dat de iPhone 14 Pro en Pro Max mettertijd minder goed beschikbaar zijn, helaas.

Minder verscheepte iPhone-modellen

De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn momenteel al in een aantal landen minder goed te koop dan voorheen. Dat had dan weer te maken met de grote vraag die Apple niet zag aankomen. Maar nu gooit covid-19 dus (wederom en ook) roet in het eten. Het is niet duidelijk hoe lang het tekort straks gaat aanhouden.

Mocht je dus nog op zoek zijn naar een iPhone 14 Pro of Pro Max en wil je hem graag voor de feestdagen binnen hebben, dan doe je er goed aan er snel eentje te bestellen. De wachttijden kunnen namelijk al snel oplopen. In Nederland beginnen de eerste dagen in december al aan te breken als indicatie voor de levering.

Apple