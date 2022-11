Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sprinten met een slechte conditie: Apple kan vraag iPhone 14 Pro niet aan

De vraag naar de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max is momenteel zo sterk, dat Apple de productie niet kan bijbenen. Dat blijkt uit een memo die in handen is van de redactie van Macrumors. Die memo is bedoeld voor investeerders, waar onder meer analisten hun zegje doen over de huidige stand van zaken.

In dit geval gaat het om analist David Vogt, van de investeringsmaatschappij UBS. Hij baseert de bevinding, dat consumenten langer op hun iPhones moeten wachten, op basis van gegevens uit dertig landen. Voor de langere wachttijden is een simpele verklaring beschikbaar. De populariteit van de iPhones.

iPhone 14 Pro zeer populair

In de Verenigde Staten kan het tot 25 dagen duren voordat je een iPhone 14 Pro of 14 Pro Max geleverd krijgt. Dat komt doordat Apple in de maand september meer iPhones verkocht dan het bedrijf van tevoren verwachtte. Dit keer hebben de lange levertijden dus even niets te maken met lockdowns in China.

De iPhone 14 Pro en Pro Max zijn sinds september te koop, en zijn dus van de zomer geproduceerd. Toen waren de fabrikanten in China gewoon open, al waren er her en der wel wat productieproblemen. Maar de meest recente tijdelijke fabriekssluitingen hebben dus geen effect gehad op die initiële productie.

Hoger doorverkooppercentage?

Daarnaast hebben de iPhone 14 Pro en Pro Max mogelijk een hoger doorverkoop-percentage in vergelijking met de modellen van vorig jaar. Voor de Pro-modellen komt dat waarschijnlijk neer op maar liefst vijftig procent. Buiten dat is er ook gewoon een hogere vraag naar de Pro-modellen genoteerd.

Verder gelooft Vogt dat recente covid-19-uitbraken in China de komende weken roet in het eten kunnen gooien. Foxconn kan daardoor naar verluidt minder iPhones produceren, wat een negatief effect kan hebben op de voorraad. Of dat waarheid wordt, moeten we nog even afwachten — laten we hopen dat de wachttijden niet overal gaan oplopen.

