Machtige app is must-have voor reizende iPhone 14 Pro (Max)-bezitters

Met een iPhone 14 Pro (Max) op zak en iOS 16 aan boord doe je er goed aan Flightly eens uit te proberen. Dit is een app voor mensen die vaak met het vliegtuig reizen en hun gegevens bij de hand willen houden. De applicatie krijgt deze week een update, wat hem nog handiger maakt voor onze frequent flyers.

De app bood al ondersteuning voor de Live Activiteiten-functie op iOS 16.1. Dan staan bepaalde gegevens dus altijd op het vergrendelde scherm. Maar wanneer je een iPhone 14 Pro (Max) hebt, dan staan die ook in het Dynamic Island. Dat eiland even ingedrukt houden geeft je meer informatie als Live Activiteiten.

Flightly maakt goed gebruik van iPhone 14 Pro

Wanneer je Flightly gebruikt, dan krijg je drie uur voor vertrek je vluchtgegevens te zien. Wanneer er dan iets verandert (denk dan een vertraging of een gatewissel), dan ben je daar meteen van op de hoogte. Uiteraard tref je al die informatie ook gewoon binnen de app aan, wanneer je hem besluit te openen.



Everyone’s asking how @FlightyApp’s Airplane Mode works: 1. Plane WiFi allows iMessage

2. Guess what else uses that protocol? new Live Activities

3. So, send LA updates (max 4kb payload!) and have app load *that* data Presto! The app updates via Live Activities 😎 – by @ifrins pic.twitter.com/oThVYDBna7 — Ryan Jones (@rjonesy) November 21, 2022

Wanneer je geen internet tot je beschikking hebt, dan kan de app op basis van ingeschatte gegevens je mogelijk vertellen of er updates zijn. En wanneer je betaalt voor volledige wifi-toegang in het vliegtuig, dan updatet de app gewoon als normaal. Maar nu is er dus een update die een handig trucje presenteert.

Zelfs in de vliegtuigmodus

Flightly kan vanaf nu namelijk ook gegevens binnenhalen op je iPhone 14 Pro wanneer je telefoon in de vliegtuigmodus staat. Je moet dan wel gebruikmaken van de gratis wifi-optie (bedoeld voor het versturen van berichten), maar meer dan dat is het niet. Zelfs op die trage verbinding zijn live updates dus mogelijk.

Dit werkt met name goed voor vluchten in de Verenigde Staten, waar gratis wifi beschikbaar is. Maar wellicht werkt het ook elders; het is in elk geval eens het proberen waard. Verder is het zo dat Flightly Pro op 22 en 23 november geheel gratis te gebruiken is; dat zijn twee ontzettend drukke vliegdagen in de VS.

