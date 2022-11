Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Camera iPhone 14 Pro ‘een grote stap vooruit’, maar waarom precies?

De iPhone 14 Pro heeft een fijn camerasysteem. Dat bleek al uit menig review, maar nu laat ook cameranerd Sebastiaan de With van zich horen. De With is de maker van de populaire Halide-camera-app voor iOS. De ontwikkelaar zegt dat de camera’s ontzettend goed zijn, en niet alleen voor een iPhone, maar in het algemeen.

De With heeft al zijn bevindingen in een gigantisch epistel opgeschreven, dat je hier rustig kunt nalezen. In het artikel legt hij onder meer uit hoe Apple het voor elkaar kreeg dat de iPhone 14 Pro zulke goede foto’s maakt. Dat komt onder meer door het feit dat de cameramodule binnen en buiten meer ruimte opslokt.

Uitgebreide iPhone 14 Pro-camerareview

Omdat smartphones mettertijd groter worden, hebben fabrikanten ook meer ruimte tot hun beschikking. Die ruimte, gecombineerd met de efficiëntie van Apples eigen processor, zorgt ervoor dat de camera gigantische stappen vooruit kan maken. Over een jaar of vijf kunnen de camera’s waarschijnlijk nog groter zijn dan nu.

In de uitgebreide review van het camerasysteem van de iPhone 14 Pro komt onder meer naar voren dat de camerasensoren veel groter zijn. Daardoor komt er meer licht binnen, waardoor de hardware meer details kan vastleggen. Dit geldt voor de camera’s aan de achterkant, maar ook voor de selfiecamera in het scherm.

Meer details in beeld

Daarnaast komt naar voren dat de hoofdsensor gewoonweg beschikt over veel meer pixels. Daardoor kunnen er meer details vastgelegd worden en neemt de ruis af. En dat terwijl het fotobestand niet per se meer ruimte in beslag neemt. En dan hebben we nog het onderdeel ProRAW, waar de designer over te spreken is.

Met ProRAW kun je foto’s met 48 megapixel maken. Daar kleven wel nadelen aan: grote bestandsformaten, geen automatische correcties en foto’s maken duurt wat langer. Maar de kwaliteit staat als een huis. “Deze camera maakt prachtige foto’s, punt. Niet per se voor een iPhone. Dit zijn foto’s die gewoon fantastisch zijn.”

Lux