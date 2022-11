Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het iPhone 15-concept dat de iPhone 14 compleet overbodig maakt

De iPhone 14 is slechts twee maanden beschikbaar en men praat nu al volop over zijn opvolger: de iPhone 15. Naast verschillende geruchten duikt er nu ook opeens een prachtig concept voor de volgende smartphone op.

Officieel is het concept natuurlijk niet, maar een mens mag dromen. Wat dat betreft een schot in de roos en lijkt de iPhone 14 zelfs een beetje overbodig te worden.

iPhone 15-concept maakt iPhone 14 overbodig

Eerlijk is eerlijk: het instapmodel van de iPhone 14-serie is niet heel spannend. Niemand weet of zijn opvolger, de iPhone 15, dat wel gaat zijn. Officieel duurt het nog ontzettend lang voor we dat antwoord krijgen, maar gelukkig lopen er genoeg creatieve mensen rond op de aardkloot.

Eén van die mensen heeft een YouTube-kanaal genaamd 4RMD. Hierop zijn talloze concepten van nieuwe Apple-producten te vinden. De meest recente video dateert van een week geleden en zet de iPhone 15 in de schijnwerpers. Iets dat het kanaal op magistrale wijze doet.

De onderstaande video laat zien wat de smartphone ons, in het geval dat Apple echt grote stappen zet, zou kunnen brengen. Denk bijvoorbeeld aan de toevoeging van het Dynamic Island, een 48-megapixel camera en een grotere batterij.

Alle remmen los

Het is niet de eerste keer dat we kennismaken met het YouTube-kanaal van 4RMD. De grafisch ontwerper ontwikkelde eerder al een heerlijk concept rondom de iPhone 15 Pro.

Waar het concept dat we vandaag delen meer gericht is op de realiteit, gooit het kanaal met de Pro echt alle remmen los. Een camerasysteem met een beeldscherm erin, meer lenzen dan een mens ooit nodig heeft en een compactere versie van het Dynamic Island. Niets is te gek.

Je checkt het concept in kwestie hieronder:

Zoals gezegd vinden we online ook al een aantal lekkere geruchten rondom de opvolger van de iPhone 14. Zo kwam gisteren bijvoorbeeld nog het nieuws naar buiten dat de iPhone 15 een wel heel bekend ontwerp lijkt te krijgen.

